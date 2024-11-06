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美國總統大選開票正如火如荼進行中，全美各地投票所已陸續關閉，進入開票階段。至截稿前共和黨候選人川普以216票領先民主黨候選人賀錦麗的193票，雙方差距不斷更新緊追；對此，「財經網美」胡采蘋就表示好幾州開票差距不到一萬票，但回顧歷史台灣本就是能決定世界方向的關鍵國家，「其實美國緊張台灣大選，應該是遠超過了台灣緊張美國大選」。2024美國總統大選結果陸續出爐，今年的美國總統大選投票民眾踴躍，決定當選美國總統的關鍵在於包括威斯康辛州、密西根州、賓夕法尼亞州、內華達州、亞利桑那州、喬治亞州、北卡羅來納州等7大關鍵搖擺州。對此，「財經網美」胡采蘋也表示自己邊看開票邊抖，「目前開票的結果真的咬得非常緊，好幾州差距不到一萬票，好緊張！」，胡采蘋透過粉專「Emmy追劇時間」發文表示，「靜下來想想，台灣本來就是一個能決定世界方向的關鍵國家，誰能得到台灣的support，誰就能穩定住太平洋，並且掌握連接東南亞，以至於溝通印度洋的整個海路。」她接著指出，這也就是為什麼台灣一直是兵家必爭之地，四百年前鄭成功與康熙帝的對決，一百多年前馬關條約清帝國與維新日本的交戰，七十年前國民黨遷台支持美國，每一次台灣的倒向，都是決定了世界大局的發展，「所以其實美國緊張台灣大選，應該是遠超過了台灣緊張美國大選」。胡采蘋認為，「不管是誰勝出，台灣都會很好的，即使有挑戰、有難題需要克服，台灣的命運從來就不是簡單的，但是台灣也一直都能處理好自己的問題。」