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雲端發票中獎爭議不斷，財政部今（6）日稍早表示，將在下午4點半召開記者會，由財政部政務次長李慶華主持，公開說明此次事件的最新調查結果。台北國稅局舉辦的「雲端種樹趣 e起集點樹」旨在透過民眾完成「財政部統一發票兌獎APP」上的各項任務，如捐贈雲端發票等，來賺取點數並參與抽獎。不過，在活動結束後，有民眾發現，包含iPhone、iPad等大獎在內，竟然有4名中獎者重複獲獎，引發外界質疑聲浪。儘管財政部日前已初步發表聲明，強調4名重複中獎者並非財政部或台北國稅局的員工，也非承辦廠商的員工。由於該中獎人的發票情況並未顯示異常，再加上每人每日獲得2到5張發票，活動規則也未明確規範中獎資格，導致各界對活動公平性及中獎機制提出質疑。