我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院財政委員會今（6）日續戰《財政收支劃分法》修法草案審查，藍營召委陳玉珍3分鐘送出委員會後宣布散會，引爆朝野肢體衝突。而白營版本在混亂中並未一起送出委員會，民眾黨團對此表示遺憾，並強調，執政黨不願溝通，該負最大責任。針對《財劃法》修法，民眾黨團痛批，「中央的錢、地方的錢，都是老百姓的錢」，請選民必須看清楚是哪些民意代表死都不修《財劃法》，「民進黨不只想鬧事，還想扣著所有的錢，亂撒當大爺」。黨團表示，台灣民眾黨團版本今天沒有一起出委員會，而是要等下週五院會一讀後再併案協商，「我們也感到非常遺憾」，呼籲全國最高民意機構必須盡速終結亂局，恢復理性問政。黨團強調，《財劃法》修正是社會共識，「民眾黨、國民黨都已經在路上，民進黨還要繼續鬧下去嗎」？民眾黨團認為，如此重要的法律，執政黨必須拿出態度，與立法院共同協商討論，取代杯葛與衝突，否則就像賴清德前市長所說的，台灣會永遠在原地踏步，而執政黨必須負最大責任。