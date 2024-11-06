我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇在今年世界大賽以4勝1敗擊敗紐約洋基，收穫隊史第8座冠軍。季後，道奇火球男Joe Kelly在Podcast節目「Baseball Isn't Boring」上重砲批評洋基不夠格，且守備不佳，實力無法與道奇相比。針對Kelly的發言，洋基總管「現金人」Brian Cashman做出回應，「這種批評言論是不公平的。」近日Kelly接受Podcast節目「Baseball Isn't Boring」訪問時，稱洋基在季後賽的名次只能排在8、9名，並稱美聯冠軍賽雖然守護者守備表現不佳，但整體實力仍舊比洋基還要好。對此，洋基總管Cashman回應：「道奇是世界冠軍，他們獲得所有稱讚是理所當然的，但我不認為那樣的批評是公平的。」他進一步解釋：「如果說洋基未能打出好的表現，且讓人失望，這都是可以接受的評價。我們的確是支出色的球隊，但在最重要的舞台上沒能展現最佳實力。」至於Kelly批評洋基隊「不夠格」，Cashman則冷靜回應：「那只是他的個人看法，我不特別回應。」洋基無緣奪得世界大賽冠軍，總管Cashman在自由球員市場的多次決策失誤被外界放大檢視，特別是未能成功簽下Freddie Freeman、Jack Flaherty和山本由伸這3位王牌球員，使得洋基戰力受限，成為錯失世界大賽冠軍的原因之一。根據美媒《FanSided》指出，Cashman錯失的不僅是Freeman，還包括救援投手Jack Flaherty和日籍王牌投手山本由伸，這3位球員在世界大賽的發揮，正是道奇能夠一舉摘下世界大賽冠軍的關鍵。