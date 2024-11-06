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「今天邀請我來卻不讓我講話，不就給我裝肖維」，立院財委員會今(6)日審議財劃法部分條文修正草案，高雄市長陳其邁特地北上與會，盼為高雄發聲，未料藍白陣營聯手，在3分鐘內將修正草案送出委員會，有如服貿翻版。對此，高雄市議會南方聯合問政連線議員們聯合發出嚴厲譴責，對於國民黨、民眾黨無視高雄市政府意見、漠視高雄發展表達嚴重不滿。高雄市議會南方聯合問政連線成員包括議員簡煥宗、邱俊憲、何權峰、張勝富、黃彥毓、湯詠瑜等人共同聲援市長陳其邁，也再次呼籲財劃法修正應統合中央及地方政府的意見，考量地方政府財政狀況，針對基本建設需求平衡區域發展，不應利用粗暴手段踐踏程序正義。按照國民黨團的版本，統籌分配款67%依縣市人口計算，首都占3%分配，獨厚台北市，把所有資源都集中在都會區，將導致城鄉差距問題更為嚴重。換言之，國民黨版本並未考慮到各縣市的產業結構不同，如高雄市長期負擔重工業，南電北送等，其碳排相較台北多了5倍。除此之外，在人口結構上，高雄市65歲以上人口比桃園多了18萬人，比台中市多了8萬人，因此在長照、公共醫療、社會福利需求等皆大過中部及北部，再者，高雄縣市合併後，面積是台北的11倍大，風災路樹倒塌、道路搶修，都需要相當的經費，若以人口比例分配，對高雄市非常不公。國民黨團版本要求中央釋出財源達5,777億元，恐怕衝擊國防及社會福利推動、重大基礎建設的支出，而按照直轄市分配，高雄市分配金額從六都第三，變成六都第四，等於負擔較多的高雄市拿到的比例減少，將排擠到計畫型的補助，不利於地方發展；中央財政應維持適度韌性，以因應國際政經局勢變化、氣候變遷等不時之需。