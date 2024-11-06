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▲謝金燕參加中國選秀節目《乘風破浪的姐姐5》爆紅後，回台第一場演出就獻給台東。（圖／台東縣政府提供）

▲Energy將壓軸登場，帶觀眾一起重溫經典「16蹲」。（圖／台東縣政府提供）

▲林宥嘉偷偷向粉絲預告，會在「嗨！出發吧來台東」演唱新歌曲。（圖／台東縣政府提供）

▲芒果醬主唱佐治曾經在台東工作過一段時間，對台東可以說是熟門熟路。（圖／台東縣政府提供）

原本預定上周末在花蓮開唱的五月天，卻因為颱風延期，不過花東民眾也別難過，「嗨！出發吧來台東」將在11月9日、10日兩晚於台東海濱公園國際地標前開唱，邀請粉絲們前往熱鬧一下！而「嗨！出發吧來台東」演出陣容也非常華麗，包含謝金燕、林宥嘉、羅志祥、Energy等大咖歌手，邀請民眾來台東參與這場音樂盛宴。活動演出陣容包括，謝金燕、羅志祥、林宥嘉、盧廣仲、彭佳慧、動力火車及當紅炸子雞Energy，13組巨蛋等級的天王天后接力報到，主打卡司超越各縣市跨年，台東縣政府希望藉由大型演出，號召全國粉絲到好山好水的台東體驗音樂小旅行。「嗨！出發吧來台東」振興觀光演唱會陣仗驚人，電音女神謝金燕在《浪姐5》節目再掀熱議，回台首場公開大型演出就獻給台東；正忙於男團選秀節目錄製的亞洲舞王羅志祥也特別為台東觀光發聲，而人氣天團Energy的書偉更喊話：「期待能跟現場所有的觀眾一起16蹲，在美麗的台東全場一起16蹲會是非常美麗的畫面」。林宥嘉日前在金鐘獎上清唱了經典歌曲〈浪費〉的一小段，雖然只是即興表演仍博得滿堂喝采，觀眾們紛紛為之讚嘆，年底他也特別排出時間，準備到台東參加演出，希望藉此吸引更多人前往台東旅遊。林宥嘉提到，自己對台東印象最深的是金城武廣告中展現的美好人文與風景，這次也期待能在演出之餘多看看這片土地的美，他也偷偷透露，演出歌單將囊括經典曲目和新歌，勢必讓歌迷一次滿足，還說「大家記得要一起跟著大聲唱」。人氣樂團芒果醬Mango Jump對台東則非常熟悉，主唱佐治還曾在當地工作過，對訂車票、推薦美食都相當在行，樂團最近發行的新歌〈月亮〉，就是在台東錄製的。錄音過程團員們深受台東的環境啟發，這次將帶著新歌重回台東演出，意義非凡。芒果醬表示，希望能用歌聲回饋台東帶給他們的創作靈感，並預告歌單將包括幾首KTV人氣熱歌，期待大家能一同開心歡唱。11月9日將由彭佳慧、芒果醬 Mango Jump、FEniX、滅火器、盧廣仲及謝金燕等藝人輪番上陣，並有國語作業簿 – DJ賴皮MR.SKIN帶來After Party-華語經典DJ秀，而11月10日陣容同樣精彩，包括林宥嘉、babyMINT、萬芳、吳克群、動力火車、羅志祥及Energy壓軸登場，兩晚都加碼璀璨煙火秀，讓現場觀眾盡情狂歡，晚會由三立電視製作，東風衛視全程直播。