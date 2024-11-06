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臺大醫院配合新南向政策，持續執行衛生福利部「新南向醫衛合作與產業發展計畫」，深耕和印尼醫院的交流。今年和印尼國家級轉診中心Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital（RSCM）的合作已滿10年，雙方執行過多項交流活動且成果豐碩，故特別舉辦10周年慶祝活動，並將合作重點延伸至神經外科領域。Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital專責收治來自印尼各地複雜案例，於2014年與臺大醫院建立正式的交流關係，陸續薦送共78位醫事人員至臺大醫院進行臨床進階培訓。臺大醫院每年派遣醫療團隊赴該院參訪，及舉辦學術研討會，雙方交流密切。今年RSCM一位神經外科醫師自費至臺大醫院接受為期8個月的長期訓練，深刻了解臺大醫院精準醫療科技與高度專業的醫療技術；代訓期間積極促進兩院神經外科深入的交流，雙方規劃具體合作計畫後，於10月正式簽署神經外科領域的交流合作合約。兩院的神經外科交流計畫，由臺大醫院派遣深神經外科醫師赴印尼展開，黃博浩、周聖哲與曾豐毅等3醫師於今年10月28日至11月24日分梯次前往RSCM，參與個案討論、檢查與手術，提供連續性的醫療與技術指導。為促進更深入的專業技術交流，RSCM 特別申請臨時行醫許可，讓臺大醫院的醫師能於印尼進行手術實作示範（Live Demo），開創兩院交流的新篇章。以往礙於法規限制，印尼代訓醫師於臺大醫院學習以觀察為主，無法深入執行操作；臺大醫院醫師在印尼期間只提供口頭指導，未能實際示範，這樣的交流成效有限。參與交流的黃博浩醫師表示，手術實作示範是外科教學最直接的方式，此次突破性的做法，跨越以往交流的藩籬，對年輕的醫師助益甚大，能讓更多的印尼醫師受惠。RSCM神經外科主任亦為印尼神經外科學院理事長，臺大醫院特邀請台灣神經外科醫學會理事長沈炯祺隨團拜訪RSCM，為神經外科建立深度的合作，拓展兩國神經外科發展更多面向的交流，促進未來永續的合作。2005年RSCM將再薦送二位神經外科醫師至臺大醫院受訓，臺大醫院也將分享智慧醫療手術與研究成果，兩院持續擴大神經外科的交流領域，台灣神經外科醫學會也將促進雙方醫療人才的交流與培養。