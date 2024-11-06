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▲《NOWnews今日新聞》美選深度特別節目《全球霸主之爭》，由東海大學政治系教授邱師儀主持，邀來重量級來賓，於6日上午11時在NOWnews YouTube頻道進行美國大選開票直播節目。（圖／NOWnews今日新聞）

《NOWnews今日新聞》推出的美選深度特別節目《全球霸主之爭》，在台灣時間6日上午11時開始直播，由東海大學政治系教授邱師儀主持，如今節目進入Part2環節，邀請到前美國國防部官員胡振東、具駐美外交經驗的台北市議員趙怡翔、政大外交系教授兼系主任吳崇涵、知名國際政治評論員趙君朔重量級來賓分享看法。美國總統大選不僅將決定誰能入主白宮，更牽動全球地緣政治版圖變動與經濟貿易局勢，美國對中國的態度、美國新總統對於台灣將採取何種立場，以及處於現在進行式的俄烏戰爭、以巴衝突等等，都是台灣人不可不關注的重要議題。前美國國防部官員胡振東說：「如果川普當選，那他的立場絕對會是，你們的問題是你們的，他不會想當世界警察，會任由北韓、俄烏、台灣和中國自己去搞。」他認為台灣應該派代表去跟美國說明，台灣和美國的安全和利益是在同一條船上的，要有這種共識。主持人邱師儀也問來賓，「川普會喜歡賴清德的刺激性言論嗎？」具駐美外交經驗的台北市議員趙怡翔說，「川普當選後他只能做四年，因為這是他的第二個任期，因此他所有政策都會來得很快，那對台灣的影響也會很快。」主持人邱師儀再問，川普時常講讓台灣人失望或傷心的話，台灣人該怎麼看待？趙怡翔回應，「川普過去的確說過很多讓台灣人失望的話，例如要台灣很有錢，應該要付美國保護費，但他其實也不是只針對台灣，他對其他國家講話也很失禮。」不過他認為川普上任後，美國和台灣的關係不會差異太大。「關於兩岸部分，現階段需要快速推動的就是軍事支出，那軍事支出增加，也會是美國樂見的現象。」知名國際政治評論員趙君朔則補充，「他不是個壞人，只是講話就那樣，他如果真的不喜歡台灣，那對於台灣晶片廠的補助早就不給了，所以他其實是個講求公平利益的人。」而俄烏戰爭也是另一個大眾關注的焦點，台北市議員趙怡翔說，共和黨和川普的立場比較偏向於「雙方都退讓一步」，川普的理念並非要求烏克蘭輸，而是希望能盡快止戰。