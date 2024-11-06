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▲DAY6 在K-POP領域中樹立獨特風格，此次來台粉絲們都非常期待。（圖／LIVE NATION TAIWAN 提供）

▲AKMU是由李燦赫（右）和李秀賢兄妹組成，在《K-Pop Star》中的奪冠後正式出道。（圖／李燦赫 IG）

▲DRIPPIN是在《PRODUCE X 101》中嶄露頭角的新星，這次將一日兩唱與粉絲同樂。（圖／Union Pictures 提供）

韓流偶像演唱會今年在台灣陸續接力開唱，2024年底到2025年初粉絲期待已久的韓國人氣樂團DAY6、「音樂才子」兄妹組合AKMU（樂童音樂家），以及充滿青春活力的男團DRIPPIN將陸續來台，以精湛舞台演出和多首人氣金曲為粉絲帶來一場場精彩演出。以下是三組藝人的背景介紹及演出亮點，真的走過路過，都不能錯過。自2015年出道以來，DAY6以樂團身份在K-POP領域中樹立獨特風格，迅速累積大量忠實粉絲。憑藉〈Congratulations〉、〈Shoot Me〉、〈You Were Beautiful〉等經典歌曲，他們將搖滾與流行完美融合，搭配成員們獨具魅力的嗓音，創造出多首動人作品。今年全員退伍的DAY6以全新專輯《Fourever》回歸，展開第三次世界巡演《FOREVER YOUNG》，也將於2025年1月18日來到台灣，在高雄流行音樂中心開唱，My Day（粉絲名）將再次體驗他們充滿感染力的現場演出。AKMU（樂童音樂家）由李燦赫和李秀賢兄妹組成，憑藉在《K-Pop Star》中的奪冠表現正式出道，隨後以〈Give Love〉、〈200%〉、〈Dinosaur〉等歌曲風靡一時。AKMU的創作充滿幽默與溫暖情感，輕快的旋律搭配兄妹的和諧音色，使他們迅速成為韓國音樂界的清新代表。AKMU將於2024年11月30日在台北國際會議中心（TICC）開唱，並為台灣樂迷帶來一場耳目一新的音樂體驗，以特有的溫馨風格療癒現場觀眾。來自Woollim Entertainment的DRIPPIN成員包括從《PRODUCE X 101》中嶄露頭角的新星，以活力四射的表演和強勁的唱跳實力，成為韓國新生代偶像代表。DRIPPIN將於2024年12月8日在台北WESTAR舉行雙場粉絲見面會，分別於下午2點和晚上6點登場。除了〈Nostalgia〉、〈Villain〉等人氣曲目外，DRIPPIN更為台北場準備了獨家互動，讓粉絲能近距離感受他們陽光開朗的魅力。三組風格各異的韓流明星即將接力登台，不論是DAY6的搖滾熱情、AKMU的溫馨療癒，或是DRIPPIN的青春活力，都將為台灣粉絲帶來一連串的音樂饗宴，期待粉絲們共度這段充滿偶像魅力的美好時光。