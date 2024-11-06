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▲徐若瑄曾因子宮腺瘤緊急手術。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

49歲徐若瑄今（6）日驚爆罹患甲狀腺癌零期，她透露剛得知時一度無法接受，「怎麼會是我」。事實上，在2021年時她就曾因為家庭、事業蠟燭兩頭燒，睡不到5小時，又因為慢性鼻炎導致鼻涕倒流，還曾擔心是否中風、鼻炎癌，後來才知道是身體過勞，更曾因為子宮腺瘤緊急手術，這幾年身體狀況一直令人擔憂。徐若瑄4年前曾因為慢性鼻炎導致鼻涕倒流，耳鳴變嚴重，還會暈眩，擔心是否中風或是鼻咽癌，看了4個醫生之後，才確認是身體過勞，需要休息，結果過沒多久，她又在社群平台透露身體欠佳，包括腹脹、貧血、頭暈又視線模糊，PO出躺在醫院的照片，直呼「紀錄我勇敢的一天」嚇壞許多粉絲。而她在事後解釋，是因為子宮腺瘤長大，導致非經期的時候也大量出血，有昏倒的危險，才緊急住院手術。沒想到過去因為身體過勞而擔心自己罹癌的徐若瑄，如今被檢查出甲狀癌零期，不過她也積極接受治療，接受唱歌和肌肉訓練，目前恢復得不錯，要大家別擔心。