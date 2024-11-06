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▲▼徐若瑄（左圖左）生病消息曝光後，演藝圈好友包含陶晶瑩（下圖）、林心如（左圖右）、李千娜等人也都紛紛留言替她加油打氣。（圖／徐若瑄臉書、IG）

▲徐若瑄出道多年演藝圈資歷深厚，影歌雙棲，堅強個性更讓她有「鋼鐵V」封號。（圖／徐若瑄臉書）

徐若瑄驚爆罹患甲狀腺癌，今年初檢查發現後，就立即動刀治療。今（6）日徐若瑄也發文證實此事，強調目前身體已經康復，堅強發言讓不少粉絲看哭。除了歌迷外，許多演藝圈好友也現身留言區為徐若瑄加油打氣，包含女星李千娜、林心如，陶晶瑩也要徐若瑄別太逞強，好好照顧自己；男星許富凱、張立昂等人同樣留言，祝福徐若瑄身體健康、平平安安。徐若瑄今日在臉書、IG發文證實自己罹癌消息，她堅強的說：「我現在很好喔！」強調自己會健健康康陪兒子長大，為母則強，沒有那麼容易被打敗。徐若瑄也透露健康問題，「有點家族遺傳的基因，還好全家都有固定健檢的習慣，才得以提早發現並且治療，感謝所有醫療團隊的照顧」。徐若瑄表示手術後雖然有2、3個月無法演出，但經過喉嚨復健、按摩等物理治療，傷口癒合後就開始上唱歌課，目前已經康復了，她也樂觀的說：「每一場（表演）都讓我慢慢找回更好的聲音」，要粉絲別擔心，也謝謝所有關心她的親朋好友，「我們都要平安健康，快樂幸福」。徐若瑄貼文曝光後，女星林心如也留言：「平安健康」，李千娜則鼓勵徐若瑄：「一定會健健康康、漂漂亮亮」，陶晶瑩也要徐若瑄別太逞強，「你照顧那麼多人，也要會照顧自己」。歌手許富凱則留言「平平安安」搭配愛心符號，演員張立昂也留下3顆愛心圖案，大家都替徐若瑄打氣，希望她病情不再惡化，接下來能健康一輩子。※徐若瑄小檔案年齡：49歲本名：徐淑娟女團經歷：少女隊、黑色餅乾情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰詞曲代表作：周杰倫〈可愛女人〉徐若瑄〈愛笑的眼睛〉電影《孤味》主題曲—〈別人的〉影視代表作：《旋風小子》《天使心》《賽德克．巴萊》《狂愛龍捲風》《寒蟬效應》《人面魚：紅衣小女孩外傳》《孤味》