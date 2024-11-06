NBA在美國總統大選日全面停賽，勇士球星Stephen Curry仍維持「反川普」的立場，認為川普是國家的亂源，兩人恩怨也追溯回2017年，當時一票勇士球員表態，奪冠後拒絕到白宮，而川普當年也直接取消這項冠軍儀式，直到2022年，當時美國總統拜登邀約，勇士隊才同意造訪白宮。
Stephen Curry已公開支持民主黨候選人賀錦麗，部分原因是支持她在婦女權利上，特別是關於墮胎權的立場，即賦予女性決策權來掌控自身的身體。而勇士主帥Steve Kerr也同樣不支持川普，甚至早在今年8月的民主黨全國代表大會，就用柯瑞的招牌手勢「洗洗睡」來調侃川普。
Curry早在十月初便公開表態，聲稱「能夠力挺賀錦麗一種榮譽」，並相信賀錦麗可以帶領國家走向正途，並提供希望、激勵和團結。Curry還強調國內需要進行許多重要對話和改進，而只有賀錦麗有能力應對這些挑戰。
勇士戰績逆勢崛起
NBA在選舉日中並無安排比賽，Curry得以短暫休息。本賽季的勇士隊表現亮眼，戰績為6勝1負，僅次雷霆的7勝0負，位居西部第二。在球隊失去Klay Thompson、進行陣容調整後，勇士隊依然展現出強大競爭力。
值得注意的是，即便Curry因腳踝受傷缺席三場比賽，勇士隊依然擊敗火箭和鵜鶘。勇士在休賽期交易來的Buddy Hield表現搶眼，有望成為年度最佳第六人候選人。在七場比賽中（其中一場首發），Hield場均轟下21.9分，三分球命中率達到50%，整體命中率為51.4%。
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Curry早在十月初便公開表態，聲稱「能夠力挺賀錦麗一種榮譽」，並相信賀錦麗可以帶領國家走向正途，並提供希望、激勵和團結。Curry還強調國內需要進行許多重要對話和改進，而只有賀錦麗有能力應對這些挑戰。
勇士戰績逆勢崛起
NBA在選舉日中並無安排比賽，Curry得以短暫休息。本賽季的勇士隊表現亮眼，戰績為6勝1負，僅次雷霆的7勝0負，位居西部第二。在球隊失去Klay Thompson、進行陣容調整後，勇士隊依然展現出強大競爭力。
值得注意的是，即便Curry因腳踝受傷缺席三場比賽，勇士隊依然擊敗火箭和鵜鶘。勇士在休賽期交易來的Buddy Hield表現搶眼，有望成為年度最佳第六人候選人。在七場比賽中（其中一場首發），Hield場均轟下21.9分，三分球命中率達到50%，整體命中率為51.4%。