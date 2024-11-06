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▲NBA金州勇士休賽季成功在自由市場上搶下射手Buddy Hield，如今已成為球隊的主力。（圖／美聯社／達志影像）

NBA在美國總統大選日全面停賽，Stephen Curry已公開支持民主黨候選人賀錦麗，部分原因是支持她在婦女權利上，特別是關於墮胎權的立場，即賦予女性決策權來掌控自身的身體。Curry早在十月初便公開表態，聲稱「能夠力挺賀錦麗一種榮譽」，並相信賀錦麗可以帶領國家走向正途，並提供希望、激勵和團結。NBA在選舉日中並無安排比賽，Curry得以短暫休息。值得注意的是，即便Curry因腳踝受傷缺席三場比賽，勇士隊依然擊敗火箭和鵜鶘。勇士在休賽期交易來的Buddy Hield表現搶眼，有望成為年度最佳第六人候選人。在七場比賽中（其中一場首發），Hield場均轟下21.9分，三分球命中率達到50%，整體命中率為51.4%。