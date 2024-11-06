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▲《原子少年2》鑽石星球俊希（左）、HAKU（右）受邀擔任一日店長。（圖／記者李政龍攝）

▲《原子少年2》鑽石星球俊希（右）、HAKU（左）一日店長活動吸引上百名粉絲到場支持。（圖／記者李政龍攝）

《原子少年2》隸屬於鑽石星球的俊希、HAKU，今（6）日受邀出席活動擔任一日隊長，本周六就是《原子少年2》總決賽，系列節目《未來少女》的主導徐若瑄也有現身總決賽講評，而她今日驚傳罹癌消息，兩位少年回憶總決賽錄製時的狀況，大讚徐若瑄很敬業、完全看不出生病，也希望她可以早日康復。俊希、HAKU對於總決賽結果相當保密，堅決不能劇透，而節目才剛結束，還沒有簽約、也還沒有收到任何消息，工作都還在規劃中，系列節目《未來少女》的主導徐若瑄今日被周刊爆出罹患甲狀腺癌0期的消息，不過經治療後目前已重拾健康，本人也在臉書發文表示：「我很好喔！」她日前也有一起參與《原子少年2》總決賽錄製，兩位少年直呼徐若瑄真的很敬業，當天給他們很多溫暖，完全沒有讓他們感覺到有生病，也希望徐若瑄可以好好休息、早日康復。而說起總決賽，當天俊希、HAKU感慨：「最後一次錄影時，很多回憶都湧上心頭。」徐若瑄也有鼓勵他們不用太擔心，一切可以慢慢摸索、不要心急，他們也表示一定會去支持徐若瑄主演的電影《乒乓男孩》。今日兩位大男孩受邀擔任一日店長，吸引上百名粉絲到場支持，讓他們感動喊：「非常開心，因為是平日中午，本來擔心大家要上班上課，沒想到這麼熱鬧，非常感激粉絲喜歡我們，會用更好的舞台回報。」活動還有要親自餵食粉絲的部分，兩人互相餵食也是第一次，俊希、HAKU對此都感到很害羞。