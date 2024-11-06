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▲羅時豐當場質問員工年終問題，不過事後沒有追究還送上紅包。（圖／大牛比較懶YouTube）

金曲歌王羅時豐近年來轉戰網路市場，和侄子張敏慎一起經營YouTube頻道「羅時豐D.L 不務正YA」，不過日前2人拆夥，羅時豐還被爆出「慣老闆爭議」，大砍員工年終。現在過了數個月，羅時豐在新頻道「大牛比較懶」首次現身，直面自己的爭議，還在影片中和先前爆料的員工當場對質，提到砍年終一事，逼問「年終領半個月不爽嗎？」雖然對方反應有些尷尬，不過羅時豐仍大方給紅包，似乎終於揮別過去的風波。羅時豐新頻道上傳影片「慣老闆の員工旅遊」，看到他帶著工作夥伴一起進行員工旅遊，不僅開心玩遊戲，還大方送出紅包， 開玩笑說是「前員工旅遊加上年終補足趴」，眾人接連上陣，玩得不亦樂乎，每個人也非常盡力，想要在遊戲中贏過羅時豐，拿到豐厚的獎金。但值得留意的是，其中一人剛上台，就被點名是之前爆料年終砍半而離職的前員工，他當場被羅時豐逼問，「你是因為領了半個月，你不爽嗎？」對方當下說不出話，只能尷尬大笑，但羅時豐沒有繼續追問下去，而是拍拍對方肩膀。接著該名前員工玩遊戲贏了，羅時豐也大方送出紅包，看起來雙方已沒有嫌隙，把先前的紛爭都拋諸腦後。先前羅時豐被爆出，疑似因為寵溺小兒子，他和老婆花了不少錢善後，還影響到YT收入，導致員工年終被砍半，團隊有5個人離職。當時羅時豐老婆兼經紀人張若盈罕見回應媒體，「對於這些年團隊中所有人的付出，點滴在心頭，亦銘感在心，也盼望能以智慧與事實取代流言臆測，讓美好永存」，很感謝各界的關心。