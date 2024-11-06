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立法院財政委員會今（6）日審查《財政收支劃分法》修法案，藍綠爆發激烈衝突，最後藍營在人數優勢下，法案僅花3分鐘便送出委員會。對此，民進黨立委蘇巧慧拋出3點質疑，直指國民黨透過修法來掏空中央的權力和財源，不在意中央政府能不能運作，「我想請問國民黨認為自己會永遠在野了嗎？」針對《財政收支劃分法》僅花3分鐘便送出委員會一事，蘇巧慧發出三點聲明，包含「支持新北更多，但應該告訴民眾決策邏輯」、「中央少了幾千億，國民黨要告訴民眾犧牲了什麼」、「國民黨是想說這輩子不會再執政了嗎？」蘇巧慧表示，她支持財政收支劃分法修法，而不是支持財政亂畫法，身為新北立委，當然希望新北更多，在國家財政允許下，地方更多錢可以建設，誰會反對？「國民黨從沒有告訴我們，各縣市分到的錢要做什麼？」蘇巧慧指出，這個法案的公式與違憲國會擴權法一樣，又是國民黨少數人的黑箱，導致連國民黨的高雄立委柯志恩都反對台北市獨有保留3%，而新北的比例也要無條件拿出來跟外島分，這邏輯是什麼？「其他縣市質疑的聲音，國民黨聽到了嗎？」蘇巧慧質疑，國民黨大筆一揮，中央少掉幾千億，但國民黨卻沒講，這幾千億是要拿掉育兒津貼嗎？長照補助嗎？還是減少中央給地方的捷運、高速公路補助款？她強調，財劃法要與行政院討論，不然要馬兒跑，又要馬兒不吃草，這種修法和日前被判違憲的藍白國會擴權法一樣荒唐！蘇巧慧表示，藍白掌握國會多數後，先是用違憲擴權法來意圖架空行政、司法和監察權，現在竟然又試圖單方面掏空中央政府財源，來擴大自己執政縣市的資源。蘇巧慧質問，先不說這樣違反權力分立會不會又違憲，如此不斷修法來掏空中央的權力和財源，不在意中央政府能不能運作，「我想請問國民黨認為自己會永遠在野了嗎？」