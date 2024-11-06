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▲新北三峽的金牛角麵包被法國人認為是「台灣可頌」，更認為在裡面包餡的創新模式相當大膽。（示意圖／三峽金牛角金月角麵包坊）

▲法國當地的杏仁可頌也是有餡料的麵包，但是卻是考完之後再從上方擠上餡料的作法，與三峽金牛角還是有著差異性。（圖／Threads@pinan.patisserie授權使用）

▲法國同事看到「台灣可頌」實體後，忍不住開心拍照。（圖／Threads@pinan.patisserie授權使用）

竟然紅回歐洲！說到可頌麵包，許多人第一時間就會想到法國，不過近期就有位在巴黎工作的台灣甜點師，被法國烘焙師同事詢問有關「台灣可頌」的事情，並因為1個改變笑稱「」，在試吃之後也狂讚目前在法國巴黎工作的甜點師 PinAn 在日前被法國同事搭話，對方一開口就問「你是台灣人對吧？你有吃過這個台灣可頌嗎？」當她一看手機照片後，發現竟然是台灣三峽金牛角的菜單，讓 PinAn 立刻澄清：「這不算可頌是台式麵包」。不過法國烘焙師同事依舊驚訝表示：「可頌裡還包餡料！你們台灣人真大膽」。由於 PinAn 的家人恰巧要在10月底前往法國，於是她便決定請家人帶一些三峽金牛角麵包，想讓法國的同事們嚐嚐「台灣可頌」。PinAn 也提到，法國人其實對於先前亞洲掀起的扁可頌風潮感到不適，因此看到台灣的三峽金牛角麵包，才會對於可以包餡料這件事感到震驚與困惑。不過 PinAn 也會拿法國當地的「杏仁可頌」進行反駁，因為杏仁可頌也會在上方擠上杏仁餡料，成品也會變得超扁。不過法國人總會回應：「可頌是我們的，所以有權對他進行各種改造，重點是杏仁可頌很好吃啊！又不知道你們是不是在亂搞，看得我們很心痛不舒服」。到了10月28日，PinAn 的家人抵達法國，也順利拿到了這批「台灣可頌」，而法國同事們看到外觀後，就開始止不住好奇心開始拍照，更笑稱「這個台灣可頌也太可愛了吧！」隨後到了試吃環節，法國同事們一咬下後就驚呼「味道有點超乎預期，居然有爆米花的香味」、「真的有爆米花味，和我們的法式奶油麵包不太一樣」，另一位日本人則笑稱「我敢肯定他們把爆米花藏在裡面了，這可能就是台灣的秘方吧！」最後法國同事吃完後也做出結論：「我是真的覺得台灣可頌好吃！」