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▲國民黨立委陳玉珍慘遭綠委壓制在桌上，甚至勒脖。（圖／邱鎮軍辦公室提供）

立法院財政委員會今天續審《財劃法》，因不滿召委陳玉珍只花了3分鐘就宣布散會，導致藍綠委一早就爆發肢體衝突。其中，陳玉珍稍早自爆，今天的衝突讓她的牙齒都被打斷了，卻遭綠委黃捷打臉「牙齒昨天就斷」。陳玉珍受訪時再澄清，其實牙齒前天衝突就已經鬆動了，是自己硬裝回去，現在要趕赴高雄看牙。國民黨團稍早召開記者會，陳玉珍曬出自己的牙齒遭打斷，手上還留著牙齒，直呼民進黨今天就是惡意杯葛，暴力行為不斷， 「我的牙齒都掉了，等等還要去補牙」，這真的是非常不良的示範。卻遭黃捷打臉，翻出陳玉珍昨天錄影影片，當時就已缺牙，連缺牙也要怪民進黨，狠酸「真。無齒」。陳玉珍稍早受訪時解釋，這是他私人事情，很不想談，其實那顆牙是假牙，禮拜一初審《財劃法》爆發衝突時，就已經鬆動，是自己堅持要把它裝回去的。陳玉珍提到，沒想到今天綠委又採用暴力，導致今天這顆牙硬生生斷了，她不想去責怪到底是誰把牙齒用斷，現在只想趕快趕赴高雄治療牙齒。