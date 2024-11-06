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▲隋棠一襲火辣性感裝扮彷彿「只穿一層紗」出席活動。（圖／記者蕭涵云攝）

▲隋棠性感尺度爆表，訪問時大家都不敢靠近。（圖／記者蕭涵云攝）

▲一轉身，大腿根部與側腰肌膚全都露。（圖／記者蕭涵云攝）

▲才在新戲《太太太厲害》中飾演帥氣特務，隋棠出席活動馬上大秀性感火辣的一面。（圖／記者蕭涵云攝）

▲提到新嘗試的武打喜劇，隋棠很開心表現受觀眾喜愛。（圖／記者蕭涵云攝）

▲2024展覽獨家限定款「路易威登Capucines East-West Mini白色鱷魚皮革鑲綴珍珠手袋1,050,000元」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「2024路易威登珍稀皮革展」在台北漢來大飯店展出，採預約制。（圖／記者蕭涵云攝）

近期才在台灣第一部女性動作喜劇《太太太厲害》影集中，大秀帥氣武打戲超過一分鐘的隋棠，今（6）日低調現身位在南港的台北漢來大飯店，一襲火辣性感裝扮彷彿「只穿一層紗」，令人害羞地難以直視！原來隋棠特別受邀出席「2024路易威登珍稀皮革展」擔任活動嘉賓，被捕捉到纖細完美的身材曲線一覽無遺，讓人差點忘記她已是生了三個孩子的辣媽。在吳建新導演2024原創動作影集《太太太厲害》片中，隋棠飾演搶救老公重出江湖的退休女特務，第一集就與壞人從客廳扭打到廚房、菜刀武器齊飛，帥氣武打戲整整超過一分鐘，徹底抓住觀眾目光。今（6）日直擊隋棠一身火辣低調現身南港台北漢來大飯店，她簡單紮起浪漫長捲髮，穿上路易威登2025早春女裝系列黑色透視連身裙，性感得彷彿「只穿一層紗」，令人害羞地難以直視！原來隋棠是特別受邀出席「2024路易威登珍稀皮革展」擔任活動嘉賓，現場被捕捉到纖細完美的身材曲線一覽無遺。隋棠受訪時表示：「裡面稍微、稍微有加一些些保護措施」，一派輕鬆地笑說「看似性感但其實很安全」。仔細看隋棠露出手臂與纖長辣腿，不僅兩邊側腰都從腋下就挖空到極低腰、下半身還幾乎露到大腿根部，在連身衣外僅罩上黑色鏤空薄紗，性感尺度爆表。現場媒體都很好奇，該如何駕馭這套厲害戰袍？隋棠老實說「我們⋯⋯就是有貼了一些雙面膠」，早就是身經百戰的名模經歷，隋棠笑說防護措施都有做好，「只是大家看不太出來」。被問到有沒有為了穿這一套戰袍而特別節食瘦身？隋棠直呼「沒有耶～因為我才剛做完身體檢驗」，苦笑著說「真的餓了三天，剛好可以趁現在穿這麼性感」，好身材實在讓眾人羨慕，都差點忘記她已是生了三個孩子的辣媽。想知道隋棠現場被哪個作品給吸引？她眼裡亮著光、拎起路易威登2024展覽獨家限定包說「最想要手上的包，『它真的太經典了』」，知道這次的展覽也有很多只有現在才看得到的皮革及顏色，肯定地表示「等一下會好好欣賞和選擇」。路易威登2024「珍稀皮革展」從11月6日至11月10日展開，本次展出超過五百多件作品，蘊藏過往經典以及2024年全新限定的鱷魚皮革飾面，並展出首度來台的特別訂製高級晚禮服。特別設計LV巨型硬箱外觀的展覽空間，揭開本次訂製逸品的珍奇世界，入口設計靈感取自太陽光芒萬丈的寓意，象徵從日出日落到午夜，從優雅浪漫的女士專區走進深邃神秘的男士專區，都能一睹路易威登精湛技藝、創新傳承和工藝文化。