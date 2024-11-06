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▲潘若迪（左）扮成美國總統候選人賀錦麗（右），笑容神模仿。（圖／潘若迪臉書）

▲趙正平戴上白金色假髮扮演川普，看起來也是有模有樣。（圖／11點熱吵店YouTube）

▲潘若迪（右圖右）先前扮成席琳狄翁（左圖右），看照片還一度分不清楚哪一張是自己，還原度超高。（圖／潘若迪臉書）

60歲男星潘若迪日前萬聖節才扮成國際巨星席琳狄翁（Celine Dion），讓眾人笑翻，現在他也搭上美國總統大選熱潮，扮成民主黨候選人、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）；只見潘若迪戴上微捲及肩假髮，搭配水藍色西裝，神還原賀錦麗風采。潘若迪還大秀英文自我介紹，露出潔白燦笑，和扮演川普的男星趙正平同場互尬，相似度、爆笑度都破表。潘若迪日前在節目《11點熱吵店》模仿賀錦麗，和扮成川普（Donald J. Trump）的趙正平上演辯論秀，兩人KUSO精神滿分，讓現場來賓全笑翻。只見潘若迪換上女裝後還搭配英文介紹，笑說自己是「賀緊麗」，並燦笑露出潔白牙齒，神韻和賀錦麗確實頗為相似。趙正平扮演的「川浦」因為英文不流利幾度「漏氣」，但他仍靠搞笑跳舞模仿扳回一城，和潘若迪鬥嘴互動超爆笑。節目片段曝光後，目前已經吸引11萬人觀看，大家看了也紛紛留言，稱讚潘若迪的表現，「找潘若迪是最正確選擇」、「我還沒開始看他們模仿，看到川普和賀錦麗的裝扮就已經笑翻了」、「老師可以競選總統了」、「到底還有誰，是老師不能駕馭的啦」、「潘老師愈來愈放開，也撩了去」、「老師最近走的路線好難猜啊」。還有粉絲說潘若迪神韻也像國際巨星楊紫瓊，下次可考慮扮看看。至於潘若迪先前為何會扮成席琳狄翁，其實是應網紅莫莉的邀約。莫莉在萬聖節時找來潘若迪一起還原好萊塢級別的變裝企劃，莫莉自己扮成女星千黛亞（Zendaya）在Met Gala走紅毯的造型，讓潘若迪、網紅「Vicky老絲」扮演席琳迪翁以及設計師Law Roach，3人留下多張模仿合照，裝造相似度極高，就連Law Roach本尊看完都忍不住轉發影片讚嘆：「有人萬聖節模仿我跟席琳狄翁！」