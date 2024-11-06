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▲黃捷翻出陳玉珍昨天錄影就缺牙，連缺牙也要怪民進黨「真。無齒」。（圖／翻攝自黃捷threads）

立法院財政委員會今（6）日續審《財劃法》，引爆藍綠衝突，國民黨召委陳玉珍則自爆，衝突讓她的牙齒都被打斷，卻被綠委打臉「牙齒昨天就斷」。對此，民進黨立委洪申翰批評，明明牙齒保健做不好，居然連缺牙、爛牙都可以栽贓到民進黨身上，「你就是一個無恥之徒！」對於被質疑牙齒早就斷一事，陳玉珍澄清，牙齒前天衝突就已經鬆動，是她硬裝回去，現在要趕赴高雄看牙。「陳玉珍，你居然連缺牙、爛牙都可以栽贓到民進黨身上！」洪申翰批評，陳玉珍昨晚直播時，就已少那一顆牙齒，居然還可以講成是今天被民進黨打斷，「這完全是謊言，連自己缺牙都可以拿來消費，你就是一個無恥之徒！」洪申翰表示，今天早上財政委員會審查財劃法，讓人遺憾、憤怒的是國民黨跟陳玉珍，居然完全不讓現場的委員、列席官員、縣市首長發言，並只用不到3分鐘時間，強行唸過條次，連條文都沒有唸，就把攸關6000億以上的財劃法送出委員會。洪申翰強調，如果財劃法通過，對台灣來說絕對是一個災難，尤其是國民黨的版本。他指出，在國民黨版本裡面，第一，會擴大台灣的城鄉差距，第二，中央政府過去能統籌各個縣市之間的差異，但因國民黨版通過後，其分配權都被閹割掉。洪申翰續指，中央接下來在資源上面也會不夠，只會減少對地方的補助或是計畫性補助，這麼荒謬的國民黨版本，陳玉珍跟國民黨卻用不到3分鐘時間就強行送出，還拿自己的牙齒來消費、來說謊，「把自己明明牙齒保健做不好，可能你不刷牙，可能各種原因讓你一口爛牙，但連一口爛牙， 缺牙，都可以怪到民進黨身上」。洪申翰呼籲，要拜託陳玉珍，不是這樣當的立法委員，「不用當到這麼無恥，像你一樣無恥！」