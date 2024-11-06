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▲Anthony Davis進攻表現出色，但團隊防守仍需升級。（圖／美聯社／達志影像）

▲後衛Austin Reaves應該降到替補，增加湖人板凳深度。（圖／美聯社／達志影像）

湖人正在變好，菜鳥教練JJ Redick有想法、懂應變，戰術端做出關鍵修正，第一是防守，湖人防守效率和要求仍未達標，拉防守是JJ Redick執湖人教最重要理念和提升湖人關鍵，但開季兩周湖人可以在一、兩節比賽打出精英防守表現，湖人防守效率排名第22，後段端表現，防守不好效率不彰代表球隊防守、壓迫性、籃板球、反擊表現都不到位。只有持續打出精英防守表現才能建立贏球文化和習慣，JJ Redick必須要做出調整與要求。目前湖人板凳第一得分手是菜鳥射手Dalton Knecht場均只有7.3分，第二得分手是替補中Jaxson Hayes場均5分，湖人板凳不能得分也不會得分，這很恐怖，也顯示湖人先發都不能失常、打不好或失準，而且板凳上來也都很難打出預期表現去改變比賽。拉防守就是精神面和武裝必須改善和要求，相互感染成為球隊努力玩命防守文化。板凳得分不行眼前能做的就是調整陣容和人員配置，在現有資源了人手中最大挖掘球員潛能。全世界都認為湖人該把先發後衛Austin Reaves拉去打替補，從板凳出發，維持湖人二陣得分核心和持球點，提升板凳進攻能量和爆發力。這當然是一招，也可能是湖人僅有一招，因為湖人板凳可以用可以挖掘的角色球員真的太少。1、Gabe Vincent打先發，他能防守、拉開空間和追防補位，打替補只會讓Vincent進攻和戰術角色更被稀釋，這種弱化必須做出改變。Gabe Vincent有能力打出更好表現與貢獻。2、把D’Angelo Russell拉下來打替補真的不恰當，所以只能拉Austin Reaves。Russell扛先發主力心態很難被挑戰，他容易陷入負面情緒，而且防守不好，外線和進攻也都不夠穩定，這是湖人很大麻煩。這也是為什麼湖人高層一年來一直想要出手Russell不是沒有原因，但礙於賣相不好，湖人一直無法有效解套。3、我擔心的是，Austin Reaves拉下先發，湖人進攻和先發可能會打得更辛苦困難，因為更多球權和持球時間會回到D’Angelo Russell身下，直接影響湖人進攻效率和AD+老詹戰術角色。4、我會大膽一點，把Gabe Vincemt拉上先發，D’Angelo Russell去打替補，先提升防守對位，增加反擊機會，再去調整板凳得分不行問題，不管D’Angelo Russell心態能不能適應，這是湖人最好先發陣容和打好防守組合。湖人只要持續打好防守，控制失分和比賽節奏，剩下問題都會更好更容易解決。