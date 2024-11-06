湖人正在變好，菜鳥教練JJ Redick有想法、懂應變，戰術端做出關鍵修正，「AD」Anthony Davis成為進攻軸心和第一選擇，「老詹」LeBron James球權佔有率和使用率都在減少，角色球員分量提升，球員也願意聽他講話，湖人開季4勝3敗勉強可以接受。
湖人兩個大問題未解決
第一是防守，湖人防守效率和要求仍未達標，拉防守是JJ Redick執湖人教最重要理念和提升湖人關鍵，但開季兩周湖人可以在一、兩節比賽打出精英防守表現，但大多數時間湖人防守還是稀巴爛而且漏洞百出。
湖人防守效率排名第22，後段端表現，防守不好效率不彰代表球隊防守、壓迫性、籃板球、反擊表現都不到位。只有持續打出精英防守表現才能建立贏球文化和習慣，JJ Redick必須要做出調整與要求。
第二是板凳得分，湖人板凳分目前只有19.3分，排名聯盟最後（第30），板凳不能得分，得分技能、武器和天賦都不足以支撐球隊戰力，提供關鍵改變比賽作用，增加先發陣容負擔，很容易成為團隊戰力絆腳石。
目前湖人板凳第一得分手是菜鳥射手Dalton Knecht場均只有7.3分，第二得分手是替補中Jaxson Hayes場均5分，湖人板凳不能得分也不會得分，這很恐怖，也顯示湖人先發都不能失常、打不好或失準，而且板凳上來也都很難打出預期表現去改變比賽。
一支沒有合格板凳深度和攻防能力球隊，走不遠，更沒有韌性可言。
拉防守就是精神面和武裝必須改善和要求，相互感染成為球隊努力玩命防守文化。板凳得分不行眼前能做的就是調整陣容和人員配置，在現有資源了人手中最大挖掘球員潛能。
全世界都認為湖人該把先發後衛Austin Reaves拉去打替補，從板凳出發，維持湖人二陣得分核心和持球點，提升板凳進攻能量和爆發力。這當然是一招，也可能是湖人僅有一招，因為湖人板凳可以用可以挖掘的角色球員真的太少。
湖人教練JJ Redick可以做的調整是：
1、Gabe Vincent打先發，他能防守、拉開空間和追防補位，打替補只會讓Vincent進攻和戰術角色更被稀釋，這種弱化必須做出改變。Gabe Vincent有能力打出更好表現與貢獻。
2、把D’Angelo Russell拉下來打替補真的不恰當，所以只能拉Austin Reaves。Russell扛先發主力心態很難被挑戰，他容易陷入負面情緒，而且防守不好，外線和進攻也都不夠穩定，這是湖人很大麻煩。這也是為什麼湖人高層一年來一直想要出手Russell不是沒有原因，但礙於賣相不好，湖人一直無法有效解套。
3、我擔心的是，Austin Reaves拉下先發，湖人進攻和先發可能會打得更辛苦困難，因為更多球權和持球時間會回到D’Angelo Russell身下，直接影響湖人進攻效率和AD+老詹戰術角色。
D’Angelo Russell不是Austin Reaves，在防守、組織和球權分配上，Austin Reaves要比D’Angelo Russell穩定出色許多，兩人是不同等級球員。
4、我會大膽一點，把Gabe Vincemt拉上先發，D’Angelo Russell去打替補，先提升防守對位，增加反擊機會，再去調整板凳得分不行問題，不管D’Angelo Russell心態能不能適應，這是湖人最好先發陣容和打好防守組合。
湖人只要持續打好防守，控制失分和比賽節奏，剩下問題都會更好更容易解決。
JJ Redick需要變一次魔法，湖人上半季成敗關鍵和戰績，全看JJ Redick這次改變和應變。
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第一是防守，湖人防守效率和要求仍未達標，拉防守是JJ Redick執湖人教最重要理念和提升湖人關鍵，但開季兩周湖人可以在一、兩節比賽打出精英防守表現，但大多數時間湖人防守還是稀巴爛而且漏洞百出。
湖人防守效率排名第22，後段端表現，防守不好效率不彰代表球隊防守、壓迫性、籃板球、反擊表現都不到位。只有持續打出精英防守表現才能建立贏球文化和習慣，JJ Redick必須要做出調整與要求。
第二是板凳得分，湖人板凳分目前只有19.3分，排名聯盟最後（第30），板凳不能得分，得分技能、武器和天賦都不足以支撐球隊戰力，提供關鍵改變比賽作用，增加先發陣容負擔，很容易成為團隊戰力絆腳石。
目前湖人板凳第一得分手是菜鳥射手Dalton Knecht場均只有7.3分，第二得分手是替補中Jaxson Hayes場均5分，湖人板凳不能得分也不會得分，這很恐怖，也顯示湖人先發都不能失常、打不好或失準，而且板凳上來也都很難打出預期表現去改變比賽。
一支沒有合格板凳深度和攻防能力球隊，走不遠，更沒有韌性可言。
拉防守就是精神面和武裝必須改善和要求，相互感染成為球隊努力玩命防守文化。板凳得分不行眼前能做的就是調整陣容和人員配置，在現有資源了人手中最大挖掘球員潛能。
全世界都認為湖人該把先發後衛Austin Reaves拉去打替補，從板凳出發，維持湖人二陣得分核心和持球點，提升板凳進攻能量和爆發力。這當然是一招，也可能是湖人僅有一招，因為湖人板凳可以用可以挖掘的角色球員真的太少。
湖人教練JJ Redick可以做的調整是：
1、Gabe Vincent打先發，他能防守、拉開空間和追防補位，打替補只會讓Vincent進攻和戰術角色更被稀釋，這種弱化必須做出改變。Gabe Vincent有能力打出更好表現與貢獻。
2、把D’Angelo Russell拉下來打替補真的不恰當，所以只能拉Austin Reaves。Russell扛先發主力心態很難被挑戰，他容易陷入負面情緒，而且防守不好，外線和進攻也都不夠穩定，這是湖人很大麻煩。這也是為什麼湖人高層一年來一直想要出手Russell不是沒有原因，但礙於賣相不好，湖人一直無法有效解套。
3、我擔心的是，Austin Reaves拉下先發，湖人進攻和先發可能會打得更辛苦困難，因為更多球權和持球時間會回到D’Angelo Russell身下，直接影響湖人進攻效率和AD+老詹戰術角色。
D’Angelo Russell不是Austin Reaves，在防守、組織和球權分配上，Austin Reaves要比D’Angelo Russell穩定出色許多，兩人是不同等級球員。
4、我會大膽一點，把Gabe Vincemt拉上先發，D’Angelo Russell去打替補，先提升防守對位，增加反擊機會，再去調整板凳得分不行問題，不管D’Angelo Russell心態能不能適應，這是湖人最好先發陣容和打好防守組合。
湖人只要持續打好防守，控制失分和比賽節奏，剩下問題都會更好更容易解決。
JJ Redick需要變一次魔法，湖人上半季成敗關鍵和戰績，全看JJ Redick這次改變和應變。