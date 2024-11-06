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▲保拉日前在台灣大賽G1、G5先發登板，最終2場比賽皆順利摘下勝投，「快樂寶拉」除了收下G5單場MVP之外，個人在台灣大賽史上也收下第5勝。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界棒球12強賽即將開打，中華隊這次在預賽被分配在B組，同組的對手包括南韓、日本、多明尼加、古巴、澳洲，各支球隊的戰力皆相當堅強，中華隊也要全力應戰，力拼取得前2名晉級後續的超級循環賽。而中華隊首戰交手南韓之後，11月14日的第二場比賽則要碰頭來自中南美洲的勁旅多明尼加，，他們是否會在台北大巨蛋登板面對中華隊，也是球迷關注的一大焦點。本屆的12強賽事，來自中南美洲的勁旅多明尼加，與中華隊一次公布所有參賽選手名單不同，，一次一次地公布將參賽的球員。而2015年首屆12強賽事，多明尼加5場比賽下來未能搶下任何一場勝利，以戰績0勝5敗作收；至於2019年的第2屆賽事，多明尼加在小組賽上不敵墨西哥、美國，依舊無緣闖進複賽，至於攤開本屆多明尼加12強代表隊目前已公布的名單，打者方面最受到矚目的，就是目前效力於，預計他也將扛下多明尼加中心打線的重任。左右開弓的Mel Rojas Jr.，過去是在2017年離開美國職棒體系，前往韓國發展，5年韓職生涯累積655場出賽，，長打能力相當驚人。Mel Rojas Jr.同時也是在韓國當地一名相當知名的洋砲，中華隊投手若在關鍵時刻對決他時，勢必要格外小心應付。值得一提的是，Mel Rojas Jr.生涯也曾在2021年轉戰日職阪神虎隊，但前進日本後卻無法適應日職投手的變化球，成績不理想，還一度被降至二軍，隔年又回到韓職發展。而Mel Rojas Jr.還有一個台灣老一輩球迷相當熟悉的父親，而由於本屆的12強賽，大聯盟依舊沒有開放40人名單內球員參賽的關係，因此許多來自多明尼加的大聯盟好手皆無法出賽。本次他們的打擊陣容當中，除了上述提到的Mel Rojas Jr.之外，預計將以墨西哥聯盟的好手與小聯盟球員為主，來到了投手部分，目前效力於中華職棒的3名洋助人當然是球迷關注焦點，包含了這3名投手本賽季的表現皆相當出色，，「快樂寶拉」除了收下G5單場MVP之外，個人在台灣大賽史上也收下第5勝，一舉追平前統一獅洋投海克曼（Luther Hackman）、Lamigo桃猿王溢正（現台鋼雄鷹），並列聯盟紀錄。至於統一獅的裴瑞茲，本季例行賽出賽36場，36場皆為後援出賽，拿下8次救援成功，以及13次的中繼成功，在54.0局投球局數當中被敲出42支安打，失掉9分自責分，防禦率僅1.50。而，飆出113次三振，防禦率3.50，表現同樣不俗。除了這3名強投之外，多明尼加投手陣容當中，目前公布的還有MLB明尼蘇達雙城的Diego Castillo，以及日職廣島鯉魚的Robert Corniel；Corniel近5年都替廣島隊效力，截至目前一共替廣島出賽86場比賽，拿下2勝6敗、10中繼成功，防禦率4.04的成績單，，中華隊打者必須要小心。本屆12強棒球賽多明尼加代表隊以目前公布的球員名單來看：儘管許多大聯盟好手未能參賽，但多國的棒球人才實在夠多，在海外打球的許多投手表現同樣出色，預料德保拉、威能帝或許會扛下5場比賽當中的2戰先發；至於裴瑞茲則要看教練團會如何運用。重砲Mel Rojas Jr.長打火力依舊，預計將扛下中心打者重任，搭配上效力墨西哥聯盟與小聯盟體系的好手，預計多明尼加團隊打擊火力同樣不容小覷。⚾️在守備部分這些中南美洲的球員，並沒有明顯短板，唯一要注意的是他們是否能夠在短時間內，適應台北大巨蛋的場地。