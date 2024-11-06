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▲《NOWnews今日新聞》美選深度特別節目《全球霸主之爭》，於6日上午11時在NOWnews YouTube頻道進行美國大選開票直播節目。（圖／NOWnews今日新聞）

▲美選深度特別節目《全球霸主之爭》來賓談及美國通膨及移民問題。（圖／翻攝自節目）

美國大選正如火如荼地開票中，《NOWnews今日新聞》推出的美選深度特別節目《全球霸主之爭》，在台灣時間6日上午11時開始直播，由東海大學政治系教授邱師儀主持，節目進入Part2環節，邀請到前美國國防部官員胡振東、具駐美外交經驗的台北市議員趙怡翔、政大外交系教授兼系主任吳崇涵、知名國際政治評論員趙君朔等等重量級來賓參與，其中來賓更提到，「川普當選後，中國經濟只會更慘」。專家們在節目中除了分析最新選情，也提到川普當選後，將帶給美國通膨現狀的衝擊，以及中國經濟將面臨的打擊，還有台美關係的變化，從不同層面探討，川普若當選後會帶給國際局勢和台灣的影響。美國總統大選不僅將決定誰能入主白宮，更牽動全球地緣政治版圖變動與經濟貿易局勢，無論川普或賀錦麗最終誰獲勝，都將影響到美國之外的全世界數千萬人生活。關於最新選情分析，政大外交系主任吳崇涵說，「前幾天分析時，其實兩位候選人的差距都很小，所以賀錦麗的選情沒理由太樂觀。」據悉，「藍牆三州」的走向十分關鍵，川普可能至少需要這三州中的一州才能勝出，而賀錦麗只需牢握這三州就能勉強過關。曾任駐美國台北經濟文化代表處政治組長、現任台北市議員趙怡翔則指出，「我覺得川普贏面極大，90％開票所的導向目前都偏向川普，這次很有可能共和黨會全面執政，那川普未來想推動經濟或外交政策，都有可能更直接和武斷。」川普的政見有調高關稅、限縮移民權益，而主持人邱師儀則好奇如果川普當選，川普要怎麼解決通膨問題？胡振東認為川普當選後會著重於整體經濟，大概不會管民眾的買房問題，或是通膨。而關於川普當選後將如何影響國際局勢，以及中國的經濟發展，具駐美外交經驗的台北市議員趙怡翔說，「川普當選後會提高關稅，中國經濟走向大概是『慘』一個字，那會多慘，就要看中國有沒有做出內需市場，如果（中國）還是仰賴過去的出口貿易，那經濟就會是超級慘。」事實上，川普對於移民政策相當強硬，擬計畫將限縮所有類型的合法移民，從依親到企業聘雇外籍勞工可能都將受到衝擊，當國內廉價勞工減少、外國商品的關稅又大幅度提高的狀況下，專家認為美國通膨狀況只會更大，不會更低。