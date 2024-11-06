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▲台澳消防猛男月曆。（圖／記者吳翊緁攝影2024.11.06）

▲台澳消防猛男月曆。（圖／記者吳翊緁攝影2024.11.06）

▲台澳消防猛男月曆。（圖／記者吳翊緁攝影2024.11.06）

▲台澳消防猛男月曆。（圖／記者吳翊緁攝影2024.11.06）

「2025臺澳消防月曆」由臺灣消防員接受澳洲昆士蘭州貿易暨投資辦事處邀請，前往澳洲黃金海岸與當地消防員合作拍攝，今（6）日在消防署舉行發表會，會中澳洲與台灣消防員直接在現場舉行體能比賽，十分精彩。今天澳洲與台灣消防員直接在現場比起體能，從著裝速度、交互蹲跳、雙人伏地挺身等等一一比賽，更有台灣消防員陳冠勛現場脫上衣，展現出消防員的好體格。消防署署長蕭煥章親自蒞臨發表會，他表示，澳洲昆士蘭州貿易暨投資辦事處自108年起，多次邀請澳洲消防員來臺進行防救災及市政議題交流。為深入了解澳洲消防工作現況，該辦事處於113年3月18至25日，邀請臺灣6名擔任第一線執行救災及指揮任務之基層消防員，赴澳進行裝備器材、體能及救災經驗等交流。蕭煥章說，消防署與澳洲昆士蘭州貿易暨投資辦事處已陸續數年的合作，今年特別攜手投入公益，共同拍攝及發行消防形象月曆，為防救災交流面向增添趣味及社會意義，期望未來藉由積極多邊交流，深化臺澳友好情誼，延續臺澳防災及消防救災的實務工作，為救援任務注入更多量能，守護民眾生命與財產安全。