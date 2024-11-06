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臺南市政府112年率全國之先推出商業服務業「ESG概念店」輔導計畫，持引領業者朝向企業社會責任與永續發展邁進，南市府經發局今 (6) 日公布第二屆表現卓越21家獲選ESG概念店名單，並邀請獲獎代表業者出席，分享其在環境、社會及公司治理方面的具體實踐行動。黃偉哲表示，市府持續推廣商業服務業落實ESG行動，迄今已輔導31家店家獲得ESG認證，協助企業具備ESG經營規劃能力，包括進行門市溫室氣體盤查、制定減碳計畫及繪製未來減碳藍圖，為環境永續盡一份心力，也盼更多業者響應，達到企業、消費者及環境三贏局面。經濟發展局局長林榮川表示，第二屆獲選ESG概念店共有21家門市 (19企業品牌)，涵蓋餐飲、批發零售與服務業等多領域，這些認證不僅是對企業的肯定，更鼓勵企業重新思考與設計責任生產、責任消費的商業模式，引導消費者用實際行動，在每一次的消費中認同企業的永續價值。經濟發展局進一步表示，今年度獲選21家ESG概念店，皆共同響應SDG 5 性別平等，遵守性別平等工作法、性騷擾防治法及相關法律規範，成為性別友善店家。為表揚通過ESG概念店認證的業者，市府將於11月28日在福爾摩沙遊艇酒店進行頒獎表揚並辦理ESG永續論壇，分享商業服務業發展ESG之趨勢與實戰經驗，歡迎有興趣之企業單位或民眾至計畫官方網站報名參與。第二屆獲選ESG概念店共有21家門市 (19企業品牌)包括起士公爵 (烘焙食品)、華味香 (宴會餐廳)、新鳳鳴 (茶))、台灣黃金蕎麥 (蕎麥產品)、台南青 (農特產品)、茶布屋 (布料)、空間特工 (螺絲角鋼)、政大書城 (書籍)、CTLS體研社 (推拿)、台一大車隊 (計程車接駁)、府城國際租賃 (交通包車)、百媚SPA養生莊園 (SPA)、虱目魚主題館 (虱目魚產品)、甘單水餃 (冷凍水餃)、來趣台江 (虱目魚產品)、彼堤瑞兒 (美甲)、福憩背包客棧 (民宿) 及連鎖業者馬修嚴選、黑橋牌等。