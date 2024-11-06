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美國總統大選在當地時間5日進行投開票，自開票開始，共和黨候選人川普氣勢如虹、持續領先，在稍早拿下第一個關鍵搖擺州北卡羅來納州之後，再度拿下了第二個關鍵搖擺州喬治亞州，再奪下16張選舉人票，目前以248:216領先民主黨候選人賀錦麗。7個搖擺州之一喬治亞州被視為關鍵戰場，NBC消息指出，該州由川普勝出，再拿下16張選舉人票。目前川普已獲得248張選舉人票，領先賀錦麗的216張。喬治亞州2016年由川普擊敗希拉蕊，但領先幅度不如過去的共和黨候選人；4年後的2020年，拜登在500多萬選民中以約1.2萬票優勢，將共和黨曾經的鐵票倉翻轉成「藍州」。自此之後，喬治亞州成為了美國政治焦點。當時川普呼籲喬治亞州官員「找到」足夠的選票來翻轉該州，讓他得以在選舉中勝出。川普自開票後一路領先，CNN消息指出，他已經從海湖莊園動身前往佛州西棕櫚灘會展中心預計將在1小時內發表談話。