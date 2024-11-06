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▲愛奇藝雙11期間，鑽石會員一年特價1590元，可同時4台裝置觀看，等於每人平均398元就看一年。（圖／翻攝官網）

▲HamiVideo即日起至11月24日，影劇館、電視館都特價1111元。（圖／翻攝官網）

雙11檔期，OTT的影音串流平台也同步推出優惠，像是LINE TV一年不用1000元；愛奇藝鑽石會員一年特價1590元，可同時4台裝置觀看，等於每人平均398元就看一年；friday影音推買1送1，購買影劇暢看180天儲值方案，加送180天再加碼送12張單片券。至於Netflix目前則尚未有相關雙11優惠。即日起至11月13日，年方案原價1720元，特價999元，平均下來一天不用3元。提供1080p畫質影片，支援3台裝置同時觀看，不受IP限制，支援子母畫面。期間買完成購買任一雙 11 活動方案，即有機會抽中 LG 閨蜜機、凱渡廣場酒店標準海景客房一泊二食雙人平日住宿券、OA HOTEL沙沙坐享雙床房一泊一食雙人平日住宿券等好禮。即日起至11月15日，鑽石會員12個月原價3200元，特價1590元，可同時4台裝置觀看，等於每人平均398元看一年，最高可以觀看4K畫質。另有，黃金會員12個月原價1990元，特價1190元，可同時2台裝置觀看，每人平均595元。即起至11月17日止兌換優惠序號「DOUBLE11」，並申辦完成「台灣大Disney+單購月訂_標準方案」，首月只要135元（原價270元）。Disney+ 標準方案可支援 2 個裝置同時觀看、最高支援全高畫質1080p、音質最高支援 5.1聲道。如果未取消服務，即視為同意續用，會自動續約。即日起至11月17日，官網買影劇暢看180天儲值方案，加碼送180天及12張單片券，等於用1194元可以看360天。期間內全館電影、戲劇皆可無限暢看支援兩個帳號共同使用，FriDay卡再享8%回饋，即日起至11月24日，最低4.7折起，包含影劇館365天原價2388元，特價1111元；電視館原價2016元，特價1111元。訂閱雙11優惠即可抽Hami Point 666點，訂閱1館別享有1次抽獎機會，訂閱2館則享有2次抽獎機會。