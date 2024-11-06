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桃園市龜山區日前發生陌生男子強抱國小女童事件，一名女童突遭陌生未成年少年當街強抱，女童當下不斷掙脫逃竄，聲嘶力竭高喊「救我」，路過4、5輛汽機車無人注意到，所幸被一名在附近掃地的人發現，才將女童救下並帶往派出所報警，事件曝光後引起社會重視。國民黨立委陳菁徽質疑，衛福部為何至今都沒有任何的回應？對此，衛福部長邱泰源表示，因不希望精神疾病污名化，所以在聲明發布上較為謹慎。針對桃園龜山女童遭強擄事件，陳菁徽質疑，衛福部為何至今都沒有任何的回應，該男子是領有中度身心障礙手冊，根據精神衛生法的規範，這就是屬於衛福部心理健康司的主責業務。衛福部長卻解釋說，不想要汙名化，「但從頭到尾，我們的訴求是主管機關應該承擔起責任，未成年受害者、精神疾病、身心障礙手冊等關鍵字，全部都跟衛福部有關，怎麼能毫無作為、毫無回應？」對此，邱泰源表示，衛福部將持續會同教育部，從學校社會教育層面，強化心理健康、民眾心理韌性。事發後已馬上請地方政府啟動社工進行關懷，但自己過去多年來在立法院就希望精神病不要被污名化，不要好像有什麼事情就都是精神病，因此在發文、聲明上很小心謹慎。