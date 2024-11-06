我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若瑄分享近照，吐露罹癌心境。（圖／徐若瑄IG）

49歲徐若瑄今（6）日驚爆罹患甲狀腺癌零期，過去家庭、事業兩頭燒的她，曾每日睡不到5小時，還因爲子宮腺瘤導致大量出血，緊急住院手術，尤其她過去又曾半夜發文求助，直呼已經咳到只剩半條命，敬業的她還曾經7天沒睡，只能利用在飛機上的時間補眠，最後昏倒送醫，身體狀況一直都很令人擔心。徐若瑄驚爆罹患甲狀腺癌零期，還好早期發現早期治療，她也發聲要大家別擔心，但回顧過去，她不只一次身體健康亮紅燈，6年前就曾因黴漿菌感染，咳嗽咳了1個月都沒好，她深夜發文救助，「真的咳得只剩半條命了，有人可以救我嗎，一個多月來，吃過2組不同的抗生素、吊過兩次點滴、喝完5瓶咳嗽藥水、一堆止咳化痰藥也都用了，還是不好。」一個多月來她都戴著口罩照顧孩子，相當辛苦。不只如此，3年前她因為鼻炎導致鼻涕倒流，引發耳鳴、暈眩，還曾懷疑自己是不是要得鼻咽癌了，看了4個醫生後才確定是「過勞」。徐若瑄的敬業，讓她有「鋼鐵V」稱號，過去還曾因7天沒睡覺昏倒送醫，結果醒來後她又回到工作崗位，更自嘲她的座右銘是「昏倒之前都ok」。徐若瑄被檢查出罹患甲狀腺癌，她坦言家族有遺傳基因，好在自己平時注重飲食，也保持運動習慣，早期發現早期治療，正能量喊，「孩子還小，我會健健康康的陪他很久。」讓許多粉絲都湧入留言替她加油。