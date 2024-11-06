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立院財委員會今(6)日審議財劃法部分條文修正草案，在藍白陣營聯手下3分鐘內將修正草案送出委員會，依據現行財劃法修正案試算結果，新北市拿到1095億元統籌分配款，增加最多，高雄和台南在六都中增幅墊底，對此，高雄市長陳其邁和台南市長黃偉哲皆大喊不公。黃偉哲認為，現行版本仍「重北輕南、重東輕西、重離島輕本島」，充滿政治偏見。黃偉哲表示，立法院吵嚷多時的財政收支劃分法修正案經過漫長討論及社會溝通，現行版本仍「重北輕南、重東輕西、重離島輕本島」，充滿政治偏見。舉例來說，以台南市跟彰化縣來比，彰化縣如果依照試算的統籌分配款，居然高於台南市，然彰化縣僅120幾萬人口，台南市180幾萬人口。黃偉哲也指出，彰化縣的面積比較小，但分配到的統籌分配款居然比台南市多好幾10億，這部分就是充滿了政黨偏見的劃分法，造成縣市之間互相攻擊，並非團結台灣的做法。黃偉哲建議，應採用單一標準，例如統計人口總數、縣市層級、面積或是其他單一標準，其他部分再由中央做微調，若把所有標準放進去，最後就變成東部贏西部輸、北部贏南部輸、離島贏本島輸，這對南部縣市相當不公平。