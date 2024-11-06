我是廣告 請繼續往下閱讀

馬英九基金會執行長蕭旭岑日前宣布，27日起邀請中國學生團來台進行為期9天8夜的交流活動，其中包含桌球球王馬龍。怎料事後蕭旭岑卻痛批，國民黨中央出現一片沉默。對此，國民黨主席朱立倫今（6）日急發聲，強調能夠深化兩岸關係，「我們誠摯的表達歡迎。」馬辦日前宣布，前總統馬英九已邀請包括大陸北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等七所大學共40名師生，於今年11月27日訪問台灣9天8夜，與台灣六所大學交流，並參訪台灣著名景點。其中，名單驚見就讀北京體育大學的2016里約奧運、2020東京奧運男子單打桌球冠軍馬龍。不過，消息一出黨中央似乎「靜悄悄」。蕭旭岑接受廣播節目專訪時透露，這項消息發布後，國民黨中央卻出現一片沉默，「沒有收到任何黨中央朋友的詢問」，讓他直呼國民黨不是跟前總統馬英九愈走愈遠，而是跟自己愈走愈遠。朱立倫今天在中常會上表示，國民黨青年團今天前往新加坡訪問，同時，也歡迎所有國際、大陸學生，或者是年輕朋友到台灣來參訪。朱立倫提及，過去接待了非常多國的學生到國民黨訪問，同時，對於馬英九基金會要邀請大陸學生或年輕人到台灣來訪問，「我們表達感謝也表達歡迎！希望跟國民黨這些青年團，跟我們的所有的年輕幹部，有更多的機會來彼此交流。」朱立倫認為，這都是能夠深化兩岸關係，或者是對國際青年的交流有幫助的正面的事情，我們誠摯的表達歡迎。