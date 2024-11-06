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▲ 高雄翰品酒店榮獲環境部「2024年資源循環績優企業」金質獎，堅持推動「友善環境、永續經營」理念。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.06）

TASS2024亞洲永續供應+循環經濟會展今（6）日於高雄展覽館南館開幕。此次會展共有 130 家企業參與，現場 350攤位，以「機構與組織」、「資源循環」、「智慧製造」、「永續城市」、「能源」五大主題，展示台灣在永續技術領域的創新成就。此次會展由 TASS(社團法人台灣永續供應協會)、安益國際集團/茵康國際主辦，匯集來自亞太區淨零永續產業的代表和專家，透過深入的展示和交流，推動永續供應鏈與循環經濟的國際對話。主辦單位指出，TASS2024聚焦在2050淨零排放的全球趨勢下，為了解最新技術、同時取得合作接軌國際，展會吸引來自印度、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓及香港的國際採購團，這些來自海外的貴賓將深入了解台灣在資源循環及減碳技術方面的突破性發展，尋求符合自身需求的綠色創新解決方案。會展透過展覽、論壇與商機媒合會三大活動，具體協助產業與企業尋找淨零轉型解決方案。其中，綠色友善餐廳高雄翰品酒店也參與，高雄翰品酒店於上個月榮獲環境部「2024年資源循環績優企業」金質獎，堅持推動「友善環境、永續經營」理念，透過水資源管理、節能減碳、食材再利用，從住房到餐飲皆在各方面執行。持續落實推動永續旅遊，讓資源循環再利用，為地球帶來小小改變。TASS2024 亞洲永續供應+循環經濟會展自11 月6日至11月8日展出。三天的展覽期間，還將舉辦兩場論壇及七場講座，邀請政府、龍頭企業及學界代表探討能源轉型、資源循環、智慧製造、低碳建築及綠色金融等應用。