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立法院財政委員會今（6）日審查財劃法部分條文修正草案，國民黨團祭出甲級動員，在開會3分鐘後便將法案送出委員會，引爆藍綠衝突。對此，民進黨發言人吳崢表示，民進黨政府對地方支持達史上最高，連藍營縣市長都收割減債政績，藍白修法毫無正當性；他痛批，藍白兩黨架空委員會、沒收審查，民眾黨立委黃國昌還大搞直播成了「委員會直播中心主義」墮落至極。針對財劃法出委員會一事，民進黨今召開「昨天擋預算，今天搶預算，藍白強推財劃法」記者會。吳崢表示，國民黨、民眾黨聯手下，僅花3分鐘散會，粗暴將《財劃法》送出委員會，沒有任何討論、沒有逐條審查、沒有讓各縣市發表不同意見，「沒有討論、沒有民主」再一次上演，藍白架空審議，墮落至極。吳崢痛批，黃國昌號稱委員會中心主義，但藍白成為立院多數後，從沒落實，只看到黃國昌與國民黨聯手架空委員會，躲在主席台後笑嘻嘻開直播，黃國昌口中的委員會中心主義，變成了「委員會直播中心主義」。他提到，藍白將《財劃法》3分鐘送出委員會，與當年黃國昌痛批的張慶忠半分鐘將服貿送出委員會，一模一樣的粗暴、黑箱、程序不正義。吳崢表示，財劃法修法影響統籌分配款比例，各縣市對分配比例有不同意見，因此早在馬英九政府時期就無法修法通過，而民進黨政府透過持續挹注地方財源來給予地方支持，從2015年馬政府時期給予地方政府補助共5506億元，到了賴清德政府2025年的總預算，數字達到1兆0151億元，成長兩倍之多。吳崢質疑，藍白修法只談中央要拿多少錢給地方政府，只談垂直分配，卻對水平分配，也就是全國各地22個縣市政府六都及非六都縣市要怎麼分配，不做任何細緻討論，按照國民黨版本，明年中央政府要多分配6612億給地方政府，這6千多億要作何用途，卻隻字不提，不符合財政紀律。吳崢認為，國民黨從中央多搬走6千億，中央的擴大租金補貼、癌症新藥研發基金、青年海外圓夢基金、社宅新建都會受影響，財源上無以為繼，與民眾相關的福利計畫將沒辦法持續進行，國民黨修法是極度不負責任的做法。