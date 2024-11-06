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▲民主黨總統候選人賀錦麗競選團隊聯合主席里奇蒙（Cedric Richmond）在霍華德大學開票活動上向支持者們表示，賀錦麗今晚將不會發表演說（圖／美聯社／達志影像）

▲賀錦麗支持者在開票活動現場神色凝重。（圖／美聯社／達志影像）

▲賀錦麗支持者在霍華德大學（Howard University）觀看開票。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選開票結果陸續出爐，共和黨候選人川普一路領先，更在關鍵搖擺州拿下優勢，民主黨候選人賀錦麗難以追平差距，原訂於母校霍華德大學舉辦的開票活動公開行程稍早也決定取消，競選團隊證實賀錦麗今天不會公開露面發言。美國各州週二（11/5）陸續開出選舉結果，川普氣勢如虹，一路拉開差距之餘也成功奪下第一個搖擺州北卡羅來納州，稍早現身佛州海湖莊園與支持者們短暫談話後，與競選團隊準備轉移到佛州會議中心，預期發表公開談話。另一方面，民主黨總統候選人賀錦麗選擇華府歷史悠久的黑人大學、自己的政治生涯起點霍華德大學（Howard University）觀看開票，美媒《CBS》、《國會山莊報》稍早指出，賀錦麗競選團隊聯合主席里奇蒙（Cedric Richmond）在霍華德大學開票活動上向支持者們表示，賀錦麗今晚將不會發表演說，但將於當地時間週三發表談話。里奇蒙強調，目前仍然有尚未宣布結果的州，「我們將連夜繼續奮鬥，以確保每一票的都得到計算。」美國總統大選採選舉人團制度，只要拿到270張以上選舉人票者就能贏得大選，目前七個關鍵搖擺州包含北卡羅來納州、喬治亞州、賓州都確定由川普拿下，其他州份雖仍在開票當中，但普遍都由川普領先。