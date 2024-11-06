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立法院財政委員會今（6）日繼續進行攸關千億元《財劃法》審查，未料在國民黨召委陳玉珍在藍委保護下，僅用3分鐘就將法案送出委員會並隨即散會，過程中藍綠也爆發嚴重肢體衝突，對此行政院表示，對於統籌分配稅款的分配公平性，各界仍有不同看法，且差異極大，對於尚需尋求各界共識的法規草案，行政院立場始終一致，「希望相關條文都能夠經過充分討論」。對於《財劃法》未在委員會充分討論，藍白今日聯手僅用3分鐘強行出委員會，對此行政院發言人李慧芝表示，對於統籌分配稅款的分配公平性，各界仍有不同看法，且差異極大，對於尚需尋求各界共識的法規草案，行政院立場始終一致，希望相關條文都能夠經過充分討論。李慧芝表示，院長卓榮泰日前已說明，近年來統籌分配稅款隨著稅收的成長，金額也有所成長，加上一般性補助款和計畫型補助，自2014年至今，增幅達85％，像是2023年、2024年中央都釋出逾8000億元，大幅改善地方財政狀況。李慧芝表示，明年度包括統籌、一般性補助款及計畫型補助，分配地方達到1兆151億元，行政院會在現行制度下，確保各項重大建設穩步推進，持續提升民眾生活福祉，也期盼各界理性溝通、審慎討論，以確保國家重要政策與地方建設持續推動。