我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳春城表示《壯促法》要做的是全面修法，針對每一個經濟層面不同區塊的高齡者做全面系統性地支撐，需要龐大的專家、學者共同運作。（圖／民眾黨提供）

民眾黨立法委員吳春城今（6）日在立法院衛環委員會舉辦的「壯世代政策及產業發展公聽會」中表示，對於當前少子化、高齡化的問題，政府完全沒有一套有效的解方，各部會所提出的64項計畫內容，依舊充斥著「樂齡活動」的舊觀念及作法，如果思維不改變、仍採用舊方法，就不可能解決新問題，《壯促法》的目的就是要全面修法，也沒有比《壯促法》更先進的政策，要讓每個部會重新定位角色及功能，將過去被視為無用高齡者的「銀髮海嘯」，轉化成國家發展的動力。因應由立委吳春城領銜提出、並獲得41位跨黨派立委連署支持的「壯世代政策及產業發展促進法」，立法院社福及衛環委員會6日舉行立法前的公聽會，邀請多位專家學者與立委們一起討論立法的必要性。吳春城在公聽會上發言表示，對於高齡化、少子化的問題，大家對於現在政府的政策、解方滿意嗎？認為有效嗎？我國的扶養比越來越嚴峻，是年輕世代勢必要面對的問題，但政府有沒有解方？「壯世代」的概念及推動《壯促法》立法，能讓扶養比的分子、分母產生結構性的變化，將原本受扶養的分子拉下來當扶養的分母，才能改善、解決扶養比的問題。吳春城強調， 如果思維不改變，仍採用舊方法，不可能解決新問題，「壯世代」是一場社會運動，並不是臨時出現的，當「壯世代」新概念出現後立即引發軒然大波，目前已經有幾十萬筆新聞、文章在討論「壯世代」，過去高齡者被嚴重汙名化，「壯世代」的名詞是賦予高齡者一個新身份。再過55天台灣就邁進「超高齡社會元年」，需要照顧的人越來越多，如果只想靠國家養，國家也無法養一半的人口，現在政府的政策是「單軌制」，只著重在照護，但「壯世代」是要創造產業、提供新創及長壽經濟的機會，也就是讓現行的「單軌制」轉換為「照護」與「發展」並行的「雙軌」政策，《壯促法》的精神也在於此，才能避免讓高齡者變成自生自滅的「人口土石流」。吳春城表示，自己推動「壯世代」後與多個部會合作了已有將近半年的時間，但對於成績相當不滿意，因為部會所提出的64項計畫內容，依舊充斥著「樂齡活動」這些舊的觀念及作法，《壯促法》要做的是全面修法，針對每一個經濟層面不同區塊的高齡者做全面系統性地支撐，需要龐大的專家、學者共同運作，現在有哪個國家的政策比這個《壯促法》更先進？要讓每個部會重新定位角色及功能，進一步翻轉這些過去被視為「無用的人」，成為國家發展的動力。