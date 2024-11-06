一名76歲女性最近體重明顯下降，而且經常覺得喘，日前到大醫院檢查，才發現心臟長1顆腫瘤，且血液循環明顯受影響，已產生心悸、胸悶等不適，後續診斷竟是相當少見的心臟惡性軟組織肉瘤，且礙於腫瘤生長位置，手術無法完全切除，最後進行質子治療，才得以重獲新生。
收治病例的中國醫藥大學附設醫院心臟外科主治醫師吳佳穎說，患者在今（2024）年7月由先生陪伴至該院檢查，發現她的心臟長有約6公分的腫瘤，並已嚴重影響血液循環，引起心悸、胸悶、呼吸困難等症狀，而手術後診斷結果顯示，她罹患的是罕見的心臟惡性軟組織肉瘤。
吳佳穎指出，心臟腫瘤盛行率約萬分之一，惡性率為四分之一，而心臟惡性軟組織肉瘤早期多無明顯症狀，晚期則可能出現胸痛、呼吸急促、心悸、心跳不規則，或腿部、腹部水腫等情形，這也使得心臟腫瘤治療極具挑戰性。
針對此病例，吳佳穎說，由於患者的腫瘤位置特殊，手術無法完全切除，家人又擔心傳統化學治療及放射線治療的副作用，後經中醫大附醫院長趙坤山與醫療團隊評估，安排她進行質子治療，其可將能量精確集中於腫瘤，病人得以接受更高劑量治療，卻不會增加正常組織的風險。
趙坤山說明，質子治療適用於腫瘤鄰近重要器的個案，而在治療過程中，質子治療團必須每日監測並追蹤照射過程的反應與副作用等。在專業照護、陪伴下，這名患者於門診接受每日30分鐘的治療，期間從未住院，經1.5個月左右，得以30次的質子治療完成惡性肉瘤清除。
患者卜女士今（６）日現身分享治病心情，她說， 原本擔心自己年紀大，無法承受癌症治療，沒想到治療期間幾乎沒有不舒服，很感謝醫療團隊的用心，讓她有信心、有勇氣戰勝癌症。
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吳佳穎指出，心臟腫瘤盛行率約萬分之一，惡性率為四分之一，而心臟惡性軟組織肉瘤早期多無明顯症狀，晚期則可能出現胸痛、呼吸急促、心悸、心跳不規則，或腿部、腹部水腫等情形，這也使得心臟腫瘤治療極具挑戰性。
針對此病例，吳佳穎說，由於患者的腫瘤位置特殊，手術無法完全切除，家人又擔心傳統化學治療及放射線治療的副作用，後經中醫大附醫院長趙坤山與醫療團隊評估，安排她進行質子治療，其可將能量精確集中於腫瘤，病人得以接受更高劑量治療，卻不會增加正常組織的風險。
趙坤山說明，質子治療適用於腫瘤鄰近重要器的個案，而在治療過程中，質子治療團必須每日監測並追蹤照射過程的反應與副作用等。在專業照護、陪伴下，這名患者於門診接受每日30分鐘的治療，期間從未住院，經1.5個月左右，得以30次的質子治療完成惡性肉瘤清除。
患者卜女士今（６）日現身分享治病心情，她說， 原本擔心自己年紀大，無法承受癌症治療，沒想到治療期間幾乎沒有不舒服，很感謝醫療團隊的用心，讓她有信心、有勇氣戰勝癌症。
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