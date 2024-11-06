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▲中醫大附醫團隊成功以質子治療協助心臟惡性軟組織肉瘤患者戰勝癌症。（圖／中醫大附醫提供）

一名76歲女性最近體重明顯下降，而且經常覺得喘，日前到大醫院檢查，才發現心臟長1顆腫瘤，且血液循環明顯受影響，已產生心悸、胸悶等不適，後續診斷竟是相當少見的心臟惡性軟組織肉瘤，且礙於腫瘤生長位置，手術無法完全切除，最後進行質子治療，才得以重獲新生。收治病例的中國醫藥大學附設醫院心臟外科主治醫師吳佳穎說，患者在今（2024）年7月由先生陪伴至該院檢查，發現她的心臟長有約6公分的腫瘤，並已嚴重影響血液循環，引起心悸、胸悶、呼吸困難等症狀，而手術後診斷結果顯示，她罹患的是罕見的心臟惡性軟組織肉瘤。吳佳穎指出，心臟腫瘤盛行率約萬分之一，惡性率為四分之一，而心臟惡性軟組織肉瘤早期多無明顯症狀，晚期則可能出現胸痛、呼吸急促、心悸、心跳不規則，或腿部、腹部水腫等情形，這也使得心臟腫瘤治療極具挑戰性。針對此病例，吳佳穎說，由於患者的腫瘤位置特殊，手術無法完全切除，家人又擔心傳統化學治療及放射線治療的副作用，後經中醫大附醫院長趙坤山與醫療團隊評估，安排她進行質子治療，其可將能量精確集中於腫瘤，病人得以接受更高劑量治療，卻不會增加正常組織的風險。趙坤山說明，質子治療適用於腫瘤鄰近重要器的個案，而在治療過程中，質子治療團必須每日監測並追蹤照射過程的反應與副作用等。在專業照護、陪伴下，這名患者於門診接受每日30分鐘的治療，期間從未住院，經1.5個月左右，得以30次的質子治療完成惡性肉瘤清除。患者卜女士今（６）日現身分享治病心情，她說， 原本擔心自己年紀大，無法承受癌症治療，沒想到治療期間幾乎沒有不舒服，很感謝醫療團隊的用心，讓她有信心、有勇氣戰勝癌症。