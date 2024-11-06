我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選仍持續開票中，目前共和黨候選人、前總統川普暫時領先，FXTM富拓高級市場分析師陳忠漢今（6）日指出，若川普勝選，可能進一步提振美元、比特幣、羅素2000指數、美股包括原油、銀行、加密貨幣；若賀錦麗獲勝可能有利歐元、離岸人民幣、墨西哥披索、中國和歐洲股指、綠色能源股。不過，若選舉結果出現爭議，風險資產包括股票、加密貨幣恐下挫；避險資產黃金、美元上漲，如果國會分裂，美元可能走軟。美國大選5日進行投票，由於民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普政策立場截然不同，這場高風險事件勢必將在接下來幾天內對全球金融市場帶來重大衝擊，並很可能在未來數年持續影響市場走勢。今日全球更密切關注7個「戰場州」的出口民調和結果，只是投票結束後，可能需要幾天甚至數週，才能確定下一任美國總統。以往經驗顯示，市場可能會經歷一段緊張的等待期。如果這次選舉如民調顯示般膠著，則最終結果的揭曉可能需要更長的時間。市場目前預測川普將勝選，儘管最近幾天雙方支持率的差距有所縮小，但富拓高級市場分析師陳忠漢觀察到，近來投資者追隨「川普交易」的熱潮，推動美元和比特幣等大幅上揚，美元指數10月上漲3.17%，創2022年4月以來的最大月度漲幅，而比特幣10月則上漲9.65%，也是自2024年5月以來的最大月度漲幅。至於川普真的勝券在握嗎？這個問題並不好回答，金融市場的預期與多項民調機構的結果形成鮮明對比，後者顯示賀錦麗與川普之間的差距微乎其微，兩者實力相當，簡而言之，勝負依舊難以預測，而就目前開票結果，川普是暫時領先。陳忠漢分析，若川普獲勝，而且是「紅色橫掃」的局面，即共和黨成功掌控國會參眾兩院，美元、比特幣、銀行、石油和加密幣相關美股、羅素2000指數較有表現。市場普遍認為，在川普2.0時代，他的政策可能會重新推升美國通膨，從而阻止聯準會像此前預期的那樣快速降息。相對於其他主要經濟體，降息速度較慢往往會促使本國貨幣走強。如果川普獲勝，在強勢美元預期之下，美國主要交易夥伴貨幣可能應聲下跌，包括歐元、離岸人民幣和墨西哥披索等。此外，川普之前宣稱要讓美國成為全球加密貨幣之都。而賀錦麗的立場較為謹慎，僅表示支持建立行業監管框架。市場普遍認為川普獲勝對加密貨幣更有利。同時，川普2.0傾向於去監管（放鬆管制），這將惠及多個行業。給多個領域的公司帶來利好，包括石油如埃克森美孚、銀行如摩根大通、加密貨幣如微策略— 全球持有比特幣最多的上市公司。而羅素2000指數第3季的強勁表現，反映了市場對美國小型企業將受益於川普2.0政策的希望，這些政策包括削減企業稅和增加政府支出。若是賀錦麗獲勝，而且是「藍色橫掃」的局面，即民主黨掌控國會兩院。陳忠漢表示，儘管根據傳統民調機構的最新結果，「藍色橫掃」似乎不太可能，但市場普遍認為賀錦麗將延續前任總統拜登的政策。賀錦麗上任後，預計會大力推進「綠色新政」，同時降低全球貿易緊張局勢惡化的風險。根據上述政策方向的預期，若賀錦麗獲勝，美國主要貿易夥伴的貨幣歐元、人民幣、墨西哥披索，還有陸股、歐股及綠色能源類美股等可能會應聲上漲。同時，若賀錦麗獲勝，市場的直接反應將是迅速解除 「川普交易」，這股退潮將可能帶動美元、比特幣、羅素2000指數等回跌。不過，陳忠漢也提到，如果沒有任何政黨能夠同時控制白宮和國會兩院，這意味著美國未來4年的法律和財政計畫可能不會發生重大改變。市場通常偏好「一切如常」的情形。國會分裂通常會有利於推高美國股市，而美元可能因聯準會加快降息步伐而下跌。至於川普真的勝券在握嗎？很難預測，這將取決於爭議持續的時間長短。陳忠漢認為，在政治不確定性影響下，全球股市以及加密貨幣等風險資產可能會經歷劇烈下跌。同時，隨著市場的不安情緒加劇，黃金和美元等避險資產可能會迎來上漲。儘管這樣的選後暴力現象不太可能發生，但若發生，避險資產可能會進一步飆升。