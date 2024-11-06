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▲八三夭趁著開唱空檔，逛起澳洲各個知名景點。（圖／不搖就滾提供）

人氣搖滾樂團八三夭於日前首度登陸澳洲，舉辦「顛倒世界巡迴演唱會」，成功插旗南半球。雪梨場演唱會圓滿落幕後，八三夭也隨即到墨爾本音樂節開唱，首次踏上南半球舞台的他們激動地表示：「我們真的顛倒世界了！」而他們也感受到南半球的歌迷熱情，有粉絲一邊拿著啤酒，一邊隨著音樂盡情搖擺，當問到澳洲的名產時，歌迷還熱情推薦名產「袋鼠蛋蛋」，笑翻全場。八三夭近來飛到南半球開唱，在當地非常受歡迎，唱到夯曲〈想見你想見你想見你〉時，全場粉絲更是把握機會大合唱，讓團員們感動不已。而表演之餘，八三夭也抓緊空檔造訪當地著名景點，包括雪梨歌劇院、大洋路、塗鴉牆和墨爾本博物館，並一睹十二使徒岩的壯麗景觀，親身感受澳洲大自然的壯闊。雖未在路上見到野生袋鼠，但不死心的團員還是特別到動物園看了看澳洲袋鼠有什麼不同。對展覽特別有興趣的阿璞，還造訪兩座博物館；其他團員們則感受了澳洲街頭文化，參觀到雪梨歌劇院附近時，還看到了海鷗爭食的有趣奇景，甚至在大洋路上看到了野生無尾熊。另外，一行人在景點觀光時竟被粉絲認出，受到熱情的歡迎，讓團員們驚喜不已，看來八三夭的魅力在南半球同樣無法抵擋。八三夭到墨爾本音樂節開唱時，還巧遇好友瘦子，後台宛如一場意外的同學會，音樂節上他們也帶來多首知名歌曲，包括〈東區東區〉、〈馬子狗〉、〈愛了愛了〉等，並特別演唱〈最後的831〉，讓現場粉絲驚喜不已。團員們表示，很喜歡當地悠閒的生活步調，希望日後有機會再踏上這片土地，和南半球的粉絲們重逢。