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洛杉磯道奇日前擊敗紐約洋基拿下隊史第8座世界大賽冠軍，道奇內野手Max Muncy透露，關鍵G5道奇幾乎用光所有投手，甚至瀕臨要讓整季關機、G2還到左肩的大谷翔平上場投球，「嘿，大谷，就上去為我們投一局吧。」道奇投手陣容因傷兵殘破不堪，G5先發的Flaherty一開場就被打爆，挨2轟投不滿2局提前退場，道奇整場比賽動用了8名投手才有驚無險地以7比6奪勝封王，其中洋基的失誤還為道奇奪冠做出不少貢獻。Muncy近日受訪時透露，「我們幾乎到了那個地步，當時Daniel Hudson正在熱身。他事後告訴我們，他幾乎確定，如果他必須上場，他可能會搞砸這場比賽，當時我們可能就要對大谷說，『嘿，你可能需要在這時刻，做些非常不可思議的事了，就是幫我們投一局吧。』但幸好，感謝神，我們沒碰上這情境。」Muncy補充道，Hudson當時肘部非常疼痛，他不確定自己能否投球，如果他上場後仍痛到無法投好球，那道奇可能就需要求助於大谷翔平。所幸，最終Walker Buehler一人在第九局成功關門。大谷因開刀治療手肘，本季無法登板，只能以打者身份出賽，道奇總教練Dave Roberts在世界大賽時屢次重申，不可能讓大谷上場投球，大谷自己也透過翻譯澄清，自己從沒來對教練團說過，他季後賽想投球，加上他G2盜壘導致左肩半脫臼，要在G5登板恐怕難上加難。