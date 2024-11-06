我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選現正開票中，根據《美聯社》開票直播，截至今（6）日下午3點，川普以248得票數暫勝賀錦麗的214票。而台北股市今日也隨著選戰上上下下，終場上漲110.59點或0.48%，收在23217.38點，日K連4紅，並且一口氣站上所有均線，成交量為3977.1億元。而被視為賀錦麗受惠族群的生技股，卻遭到提款，今日類股指數重挫逾2%。美國總統大選正如火如荼開票中，全球正觀望這場大事。而台北股市今日呈現開平走高，開盤上漲6.16點、來到23112.95點，早盤呈現多空拉鋸，在盤面震盪，沒想到一過上午10點20分，買盤積極搶進，不到一個小時狂拉350.25點，指數最高一度來到23439.29點，而尾盤賀錦麗得票數追上，截至台股收盤，賀錦麗得票數為210票，對上川普的230票，僅有20票之差，膠著選情也壓抑台股漲點，終場上漲110.59點或0.48%，收在23217.38點，日K連4紅，並且一口氣站上所有均線，成交量為3977.1億元。針對美國總統大選對台股的影響，根據歷史統計近期5次大選後1個月，有4次台股呈現上漲，雖然選後一天股市稍有震盪，但除了2008年因發生金融危機，導致選後一季跌幅逾12%，其餘四次一個月後台股指數皆為上漲。此外，產業界分析，川普若當選，傳統產業類股如石油、傳統能源，還有加密貨幣將受惠；賀錦麗當選則是綠能與醫療，AI與半導體各方都認為仍可繼續投資。也因此，因為賀錦麗位居劣勢，因此資金開始從相關族群開始撤出，首當其衝的就是生技族群，今日類股指數維持下挫逾2%，位居今日跌幅排行冠軍。其中永信下跌逾6%，藥華藥下跌逾5%，台新藥、威健生技下跌逾4%，北極星藥業-KY、豪展、合一、智擎、佑全、東華生下跌逾3%，申豐、順藥、台耀、晟德下跌逾2%。