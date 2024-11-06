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日本「令和怪物」佐佐木朗希即便今年在投手丘上的宰制力下滑，大聯盟球探仍給予高度評價，顯示他的投球實力備受肯定。這位剛滿23歲右投潛力，擁有高達160公里以上的火球，以及威力極強的指叉球，被評選為今年自由市場的第2大物，成為多支大聯盟球隊鎖定的對象。根據《ESPN》報導，佐佐木今年的成績雖未如過往亮眼，但依舊展現出驚人潛力。他生涯快速球最快達到165公里，指叉球更具威脅性，讓球探難以忽視其潛在價值。今年佐佐木在例行賽出賽18場，拿下10勝5敗、防禦率2.35，雖然防禦率寫下生涯最差，進階數據與過往水準相比略顯下滑，但仍保持了高水準的表現。佐佐木的職業生涯自高中開始便備受矚目，素有「日本棒球界LeBron James」之稱，擁有突破世代的天賦。他在2022年4月投出連續17局完全比賽，期間創下連續解決52名打者，超越大聯盟紀錄，讓他瞬間成為眾人關注的焦點。今年佐佐木朗希受到右手臂傷勢影響，球速與球質略有下滑，使得壓制力也不如以往，他的快速球揮空率與次要球種的追打率有所下降，令人擔憂他的健康狀況是否會影響其未來在大聯盟的發展。球探對佐佐木擁有評價高的主因，不僅在於他的球速與變化球品質，還有他的年紀，依舊是大聯盟各隊爭相搶奪的大物。只是近日有消息傳出所屬的千葉羅德海洋不打算放人，加上佐佐木也傳出拒絕球團的續約報價，讓「令和怪物」的未來動向劃上一個大問號。