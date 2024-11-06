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美國總統大選於當地時間5日投票，並於台北時間6日陸續開票，共和黨的川普（Donald Trump）確定勝選。而川普現年18歲、200公分高的帥氣小兒子巴倫（Barron Trump）也意外成為焦點，和年僅17歲的孫女凱伊（Kai Trump）同樣備受矚目，也讓外界大讚：「家族基因優良。」川普夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在社群平台X上PO出一張巴倫在投票所投票的背影照，並寫下：「第一次投票，就投給自己的父親！#18歲 #總統大選 #驕傲」，現年18歲的巴倫目前是紐約大學商學院的大一新生，宛如模特兒的臉蛋和身高，讓他年紀輕輕便擁有粉絲，平常作風卻非常低調，幾乎只有家族活動才會露臉。2016年他的父親首次當選美國總統時，巴倫只有10歲，如今他已從小孩搖身一變成「高富帥」，修長的雙腿和立體的五官，讓他近期收穫眾多粉絲的心，而他入學就讀後，也被同學爆料每天上學都有維安人員陪同，不過他的行事作風都很低調。除了巴倫，川普的孫女凱伊因為在造勢活動上演講，她的父親是小川普（Donald Trump Jr.），由於演講幽默風趣又感人，她頓時登上美國Google熱搜，亮麗外型讓人想起她的姑姑伊凡卡（Ivanka Trump)，在社群上掀起極大討論。川普家庭的優良基因也引發外界議論，即便許多網友不認同川普的脫序言論，但身高190公分的川普、200公分的小兒子巴倫和身高180公分第一夫人梅蘭妮亞，也讓網友討論起「優生學」。