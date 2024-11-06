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▲「地表最正啦啦隊」Yuri（陳怡叡）今日出席電器記者會。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲Yuri小時候希望25歲就能結婚，如今重心只放在事業上。（圖／記者吳翊緁拍攝）

29歲「地表最正啦啦隊」Yuri（陳怡叡）長相甜美又才華洋溢，不但能歌善舞還會寫詩，一直以來都桃花不斷，女神的感情生活也備受關注。今（6）日Yuri出席電器記者會，透露自己曾經被男房東以監視器監視私生活，對方甚至傳訊息詢問她：「陳小姐妳昨晚沒回家？」她也曝光自己目前的感情狀態，「目前是順其自然。」Yuri目前和妹妹同居，還養了3隻貓，姐妹倆已經同住6、7年了，儘管生活難免有摩擦，會小不開心，但都會很快和好，直言如果沒有妹妹一起住會很孤單，「可以互相照顧的感覺滿好的。」她也透露自己是只能接受亂，不能忍受髒的人，所以會被妹妹抱怨把客廳弄得很亂，然而她對浴室卻有莫名堅持，「不喜歡看得到頭髮、不喜歡牙刷放在洗手台上有水漬，浴室要很乾淨，洗完澡就會自己把水刮一刮，就只對廁所有強迫症。」Yuri已經租房好幾年，過去曾碰過恐怖的租屋經驗，當時因為是住在女生的分租套房，因此男房東會在每間房間外裝監視器，她的作息因此被對方掌握，房東會知道她幾點回家、幾點洗澡，某一次她晚上沒有回家，隔天早上就被房東問說：「陳小姐妳昨晚沒有回家？」讓她嚇到決定搬家，現在的新家她用心裝潢，自己也非常滿意。被問到是否有遇過「中央空調」的渣男，Yuri坦言自己分辨不出對方是否有渣男行徑，但很快就能知道和對方對頻與否，只要是她不喜歡的個性都會很少聯繫，笑說自己是「很愛工作的戀愛腦」，但目前的感情狀態是保持順其自然，就算戀愛了也不會特別避諱公開，認為過好自己的生活比較重要，也希望外界不要過度關注她的私生活，透露小時候其實想要25歲結婚、26歲懷孕、27歲當媽媽，但現在重心就是放在工作上，家人也不會催婚。Yuri前陣子傳出和千億鞋業小開Steven熱戀，但她澄清目前單身，兩人只是朋友，先前被問到相關問題，她再次強調自己已經單身2年半，和對方就是朋友而已，且說之前有被風水老師算命說，如果想要有好的正緣，就要離開演藝圈，否則情路會不順，但以目前的狀況來說，她表示：「看來我離幸福還有一段距離。」