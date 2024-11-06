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台北股市今（6）日終場上漲110.59點或0.48%，收在23217.38點，日K連4紅，並且一口氣站上所有均線，成交量為3977.1億元；其中三大法人合計買超13.37億元。觀察三大法人今日籌碼動向，「由買轉賣」賣超20.07億元；投信「連6買」，今日買超30.5億元；自營商（自行買賣）結束連5賣「由賣轉買」買超2.94億元，合計三大法人買超13.37億元。美國總統大選正如火如荼開票中，全球正觀望這場大事。而台北股市今日呈現開平走高，開盤上漲6.16點、來到23112.95點，早盤呈現多空拉鋸，在盤面震盪，沒想到一過上午10點20分，買盤積極搶進，不到一個小時狂拉350.25點，指數最高一度來到23439.29點，而尾盤賀錦麗得票數追上，截至台股收盤，賀錦麗得票數為210票，對上川普的230票，僅有20票之差，膠著選情也壓抑台股漲點，終場上漲110.59點或0.48%，收在23217.38點，日K連4紅，並且一口氣站上所有均線，成交量為3977.1億元。中小型股則是開高走高，櫃買指數開盤上漲0.05點、來到263.79點，隨後持續走高，最高一度來到265.8點，終場上漲1.35點或0.51%，收在265.09點，成功站上5日線，成交量為1103.6億元。權值股也是這波拉抬主要重心，權王台積電今日開在平盤價1050元，隨後在盤面震盪，同樣在上午10點30左右買盤積極搶進，盤中最高一度來到1080元、上漲30元，終場上漲10元或0.95%，收在1060元，日K連4紅，挹注大盤指數就有80點；鴻海則是以215元開出、上漲1元，雖然盤中一度翻黑，不過隨後翻紅走高，最高一度來到217元，不過最後一盤爆出4200張賣單，拖累鴻海終場下跌0.5元或0.23%，收在213.5元，日K終結連3紅，拖累大盤指數就有2點；聯發科則是開平走高，以1290元平盤價開出，隨後最高來到1320元，終場上漲15元或1.16%，收在1305元，日K連4紅、並且站上所有均線，挹注大盤指數就有7點。今日個股成交量排行榜前五名為：金寶、英業達、鴻準、泰金寶-DR、聯電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、世芯-KY、鴻準、技嘉。