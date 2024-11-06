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▲手腳冰冷、怕冷的人適合溫補的食材，像是當歸、黃耆等。（圖／NOWnews資料照）

▲許多人會選擇薑母鴨、麻油雞、羊肉爐補冬，但要注意，進補不宜過量或一次性大補。（圖／FOTER）

▲燉煮雞湯可加入適量當歸、黃耆、紅棗和枸杞，補氣血、提升氣色。（示意圖／取自pixabay）

▲楊佩鈺醫師強調，進補應依照個人體質並適量，過度不適合體質的進補可能導致身體不適。（圖／宜蘊中醫提供）

立冬是本周四11月7日，許多人會趁著立冬補冬，立冬正是適合進補的最佳時機，吃什麼養身最好？台北宜蘊中醫的楊佩鈺醫師指出，進入冬季後，陽氣潛藏於體內，中醫傳統上講究冬天進補，為來年增強體質、儲備能量，讓身體在寒冬中更能應對天氣變化。楊佩鈺醫師特別提醒，冬季進補並非一味大補，像是吃過量薑母鴨反而太燥傷身，應依個人體質挑選適合的食材與補法，以達到補而不燥的效果。楊佩鈺醫師指出，每個人的體質不同，因此進補的選擇需依體質調整。陰虛者（容易口乾、皮膚乾燥者）可選擇滋陰潤燥的食材，如銀耳、蓮子等；而陽虛者（易手腳冰冷、怕冷者）適合溫補的食材，如當歸、黃耆等，這樣才能發揮進補的功效。進補的食材多數屬溫熱性，若過量食用或食材搭配不當，易引發「上火」症狀，過於燥熱會反而容易引發口乾、便秘、睡眠不佳等問題。在補氣血的同時，可適量搭配滋陰潤燥的食材，如枸杞、紅棗，以保持身體陰陽平衡。進補不宜過量或一次性大補。補過頭易導致消化不良，適量為佳。每次進補可依個人狀況適量增減，循序漸進調理身體。📍食材：當歸、黃耆、紅棗、枸杞、雞肉將雞肉燉煮，加入當歸、黃耆、紅棗和枸杞（皆幾片、適量即可），燉至肉質嫩滑。當歸和黃耆能夠補氣血，紅棗與枸杞滋陰養血，有助於提升氣色、強健體質，特別適合女性冬季進補。📍食材：黨參、淮山、枸杞、瘦肉將瘦肉燉煮，加入黨參、淮山、枸杞等補益食材煮至入味，能補脾益氣，提升抵抗力，解決因季節變化引起的疲憊、食慾不振、免疫力下降等問題。📍食材：北芪（黃耆）、鱸魚、紅棗、薑片將鱸魚煎香後，加入北芪、紅棗、薑片，一起燉煮至湯頭濃郁。鱸魚富含蛋白質，加上補氣的北芪、紅棗、薑片，不僅能增強脾胃運化功能，還能增強身體保護力，非常適合冬日保養。食材：桂圓、蓮子、百合、糯米、冰糖📍將食材加水熬成粥，最後加入冰糖調味，是適合秋冬季夜晚飲用的甜品。桂圓、蓮子、百合均有安神助眠的作用，能舒緩手腳冰冷等不適，幫助緩解冬季易出現的失眠、手腳冰冷問題。楊佩鈺醫師強調，進補應順應體質與季節需求，許多人會選擇薑母鴨、麻油雞、羊肉爐，應依照個人體質並適量，過度不適合體質的進補可能導致陰陽不平和，反而身體不適。以適合自己的體質進補，養成良好的生活習慣，保持身心舒適，這樣才能讓冬日保養達到最佳效果。