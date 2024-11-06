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▲子瑜（左起）、Elkie、舒華因為一起在韓國打拚而結識，私下成為好友。（圖／舒華IG）

▲子瑜（左）、舒華大跳〈Queencard〉，完美舞步讓粉絲淪陷。（圖／(G)I-DLE IG）

韓國女團TWICE的成員周子瑜和(G)I-DLE成員葉舒華都是台灣女孩赴韓打拚的最佳代表，兩人私下透過莊錠欣Elkie的介紹也成為好友，昨（5）日子瑜、舒華更被拍到在台南逛夜市的畫面，戴口罩打彈珠超級親民。過去舒華也曾在節目上打電話給子瑜聊天過，兩人私下對話模式看得出來真的是感情要好的朋友；(G)I-DLE歌曲〈Queencard〉推出時，子瑜也曾和舒華一同熱舞幫忙打歌，好交情眾所周知。已經解散的韓國女團CLC香港成員Elkie曾在受訪時分享，自己介紹舒華、子瑜認識，3人成了無話不談的好友。舒華主持節目《Workdol》時，更曾直接打電話給子瑜閒聊；舒華說要介紹當天節目來賓NMIXX的成員海嫄給子瑜認識，子瑜也語氣溫柔地打招呼。接著舒華直接要子瑜來上自己的節目，子瑜笑說要問問看公司，舒華則開玩笑要她不要問了：「妳就直接來，妳直接來也行，我傳地址給你」，兩人幽默互動讓粉絲笑翻。子瑜要掛電話前甚至暖心喊話舒華：「錄影加油」，可見兩人真的是好閨密。子瑜、舒華除了昨日被拍到私下在台南逛東大門夜市外，兩人之前也曾多次同框；最令人印象深刻的是，舒華的團體(G)I-DLE去年推出歌曲〈Queencard〉時，子瑜和隊友Mina還曾跟舒華、Minnie一起拍攝〈Queencard〉舞蹈挑戰。當時雙姝一起扭腰擺臀，整齊劃一的舞步，讓大批粉絲淪陷。後來子瑜SOLO出道，推出迷你專輯《abouTZU》，舒華為了幫子瑜打歌，也找來隊友雨綺、Minnie進行翻唱。舒華更在直播時提醒大家，「子瑜今天回歸喔，她的新歌今天下午會出，所以請大家多去聽」，為了替好友宣傳作品，兩個人都是不遺餘力。這次子瑜、舒華會回到台灣，也與好閨密Elkie舉行首場演唱會有關，3人的友誼實在是太美好、太可愛啦！