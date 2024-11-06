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▲車力巨人力量的持有者，為馬雷戰士皮克（左二），更在後期劇情中成為關鍵人物之一。（示意圖／WeTrust提供）

日本動漫神作《進擊的巨人》已經進入結局，不過近期還將準備上映劇場版完結篇，因此日本知名直播平台Pococha也與動畫官方合作，舉辦抽獎活動衝人氣，結果最大獎竟是長達2公尺的「車力巨人巨嘴抱枕」，立刻引發全球巨人迷關注。《進擊的巨人》作品中，有著九大智慧巨人的設定，這些巨人通常都是艾爾迪亞人繼承力量，這些繼承者都會在獲得巨人之力後，於十三年之內死去。而在劇中最具特色的「車力巨人」力量，是由馬雷戰士皮克所持有，招牌大嘴更成為一大特色，為四足行走型，具有很好的速度、機動性與耐力。而近期為了宣傳即將上映「劇場版《進擊的巨人》完結總集篇」，日本直播平台Pococha 與巨人動畫官方合作，推出抽獎活動，只要追蹤Pococha官方推特並轉發貼文，就有機會獲得內含1000日圓的《進擊的巨人》QUO卡，而最大獎則是長達2公尺的車力巨人「巨嘴抱枕」，只有一位幸運兒能夠獲得。從官方發布的示意圖更可以看見，一名成年女性能直接躺進皮克的大嘴裡完全沒問題。獨特造型也立刻引發全球巨人粉絲的關注，更希望官方除了抽獎之外，也能直接將這個獎品量產商品化，讓大家都能夠買回家使用。