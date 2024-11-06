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美國總統大選競爭激烈，美股四大指數昨（5）日全數走高，台北股市今（6）日盤中大漲300點，終場上漲110點，收23217點，台積電漲10元登1060元。受惠於共和黨候選人川普（Donald Trump）勝選機率高，特斯拉概念股齊飆，其中同致、聯嘉，以及千金股世芯強奔漲停。其餘像是貿聯-KY、康舒、致茂、強茂、信邦、光寶科、華孚、佳和、美琪瑪、康普、和大、乙盛-KY等也都上漲0.9至7%。台北股市今日開平走高，開盤上漲6.16點、來到23112.95點，早盤呈現多空拉鋸，在盤面震盪，沒想到一過上午10點20分，買盤積極搶進，不到一個小時狂拉350.25點，指數最高一度來到23439.29點。接近尾盤時，膠著選情壓抑台股漲點，終場上漲110.59點或0.48%，收在23217.38點，日K連4紅，一口氣站上所有均線，成交量為3977.1億元。截至目前的開票結果，賀錦麗位居劣勢，因此資金開始從相關族群開始撤出，首當其衝的就是生技族群，今日類股指數維持下挫逾2%，位居今日跌幅排行冠軍。