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立法院近日因明年度總預算、財劃法等進行朝野攻防，對此，身兼民進黨黨主席的總統賴清德今（6）日給予加油打氣，並提到民進黨立法院黨團上週大家都非常辛苦，現在整個立法院有相當多的議題在進展，相信民進黨都是為了台灣的未來在努力，希望制度能夠更加健全，人民的權益能夠受到更多的保障，也讓台灣未來發展更加寬廣，「不是為了個人也不為黨在計較，感謝我們黨團努力，希望能夠再接再厲」。民進黨今舉行中常會，會中邀請台灣動漫畫推廣協會理事長蘇微希，以「台灣動漫發展現況與未來願景」為題進行專案報告。據發言人韓瑩轉述，賴清德表示，民進黨長期關注台灣漫畫的發展，他去年也曾經和台灣漫畫家張季雅、左萱以及韋蘺若明互相交流，當時他們告訴他，「現在會覺得在台灣畫漫畫是有未來的」。賴清德表示，三位漫畫家的創作題材橫跨棒球、禮儀師與台灣傳統信仰，展現了台灣漫畫豐富的樣貌，隨著創作題材的廣度和深度逐漸增加，大家也才能看見如今百花齊放並且受國際肯定的台灣漫畫。賴清德指出，政府支持台灣漫畫的政策願景不會改變，但隨著整體產業的發展，其目標和計畫也必須與時俱進，很感謝蘇理事長提出了三項具體的意見，包含持續累積作品類型與數量、培育整體產業相關人才、以及發展戰略性台漫內容的專門機構，政府會持續來努力，讓在台灣從事漫畫不只是有未來，更有無限的可能和機會。賴清德提到，文化是國家的靈魂，台灣漫畫代表的正是活潑、多元且開放的精神，他要感謝燃燒熱情投入這項產業的每一位夥伴，民進黨會與大家同行，不只要讓台灣漫畫產業成長茁壯，更要帶領台灣走向國際。此外，賴清德也表示，「民主進步黨美德青年育才計畫」上週也正式公布2024年度受獎助名單，一共有30位黨內青年政治工作者獲得獎助，包含10位短期專業進修獎助，以及20位碩博士班進修獎助。賴清德提到，感謝黨內青年們踴躍報名，「美德青年育才計畫」明年也會繼續辦理，將會持續協助黨內青年人才，增進專業知識，並拓展跨領域的技能，也請全體黨公職積極宣傳與推薦人才。另，民進黨今公布「守護台灣民主路一直走：國會改革歷程影像展」實體展出訊息，影像展將在下週二（12）日於台北圓山大飯店敦睦廳開展，展期為期四天至15日。韓瑩指出，將透過影像紀錄的呈現，民進黨從過去爭取台灣民主改革，到如今守護民主憲政，追隨民主前輩們的腳步，更是始終與人民站在一起，共同捍衛台灣的民主與自由。